Esistono tre metodi di base per la programmazione CNC:



1) Immissione manuale dei dati (MDI), in cui un operatore qualificato immette manualmente i vari codici M e G per definire il programma NC. Questo tipo di programmazione è più adatto per parti semplici.

2) Mediante il CAM (Computer-Aided Manufacturing), in cui il software CAM dedicato viene utilizzato per generare uno o più percorsi utensile che verranno impiegati per la lavorazione della parte. Il software CAM consente di esportare questi percorsi utensile in programmi NC che contengono i codici M e G adatti per l'esecuzione su una macchina CNC specifica. Il software CAM è più adatto per geometrie o applicazioni più complesse, come la programmazione di macchine a 5 assi continui.

3) Programmazione conversazionale, in cui un operatore della macchina utilizza routine predefinite per eseguire semplici operazioni di lavorazione (ad esempio, mediante una procedura guidata per programmare automaticamente una semplice tasca rettangolare). Questo tipo di programmazione è più adatto per parti semplici.