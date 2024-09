Per creare una scheda a circuito stampato in Autodesk Fusion per la progettazione elettronica, avvia il software e apri il modulo di progettazione elettronica dal menu a discesa File. Qui sono disponibili tutti gli strumenti necessari per progettare in modo professionale il layout di schemi e schede. Puoi iniziare creando uno schema e utilizzare l'ampia libreria di componenti per aggiungere le parti necessarie al progetto. Autodesk Fusion per la progettazione elettronica consente di posizionare e connettere facilmente i componenti, semplificando il processo di progettazione.