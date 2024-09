Autodesk Revit e AutoCAD sono entrambi ampiamente utilizzati nel campo della progettazione strutturale. La scelta tra i due software dipende dai requisiti specifici del progetto, dalla complessità della progettazione e dalle preferenze personali. Revit è ideale per workflow BIM complessi e integrati, in cui la collaborazione e il coordinamento con altre discipline sono fondamentali. In molti casi, è preferibile utilizzare AutoCAD per le attività di disegno e creazione di dettagli 2D, soprattutto per i progetti che non richiedono le funzionalità BIM complete di Revit.