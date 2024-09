Le concept de placemaking a pris son essor dans les années 60, lorsque des écrivains urbanistes tels que Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities) et William H. Whyte (The Social Life of Small Urban Spaces) ont commencé à plaider en faveur d’un aménagement urbain favorables aux piétons et à la communauté, et non pas centré sur les voitures et les commerces. Comme l’énonce l’architecte Jan Gehl, la philosophie du placemaking consiste à mettre l’accent sur « la vie au quotidien [avant tout], puis les espaces, puis les bâtiments », tout en notant que « l’inverse ne fonctionne jamais ».

Dans les années 1970, les architectes paysagistes et les urbanistes ont commencé à s’intéresser de près au placemaking lors de la création d’espaces à usage mixte (places, parcs, rues piétonnes, fronts de mer ou de rivière). L’objectif était en effet de proposer de nouveaux espaces agréables et intéressants pour attirer les populations.

Le placemaking aborde la construction d’infrastructures urbaines d’un point de vue social. Le but est de cultiver un sentiment de communauté, de renforcer les liens économiques et culturels entre les habitants, et de privilégier des conceptions durables (anglais) à l’épreuve du temps. Le concept a évolué au fil des années. Les approches descendantes ont laissé place aux méthodes participatives, qui donnent la parole aux différentes communautés pour créer des espaces qui reflètent leurs besoins et leurs aspirations.