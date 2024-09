Les spectateurs ont découvert les premières animations graphiques dans les années 1950 lorsque les studios de cinéma ont fait appel à des graphistes pour créer des génériques animés et donner un avant-goût de l’ambiance du film. Pour cela, les graphistes avaient recours à des illustrations, à des cadences rythmiques, à des sons, à des couleurs et à des polices de caractères.

Parmi les créateurs de génériques de films hollywoodiens, Saul et Elaine Bass faisaient partie des spécialistes les plus renommés. Saul Bass a d’abord fait sensation avec son travail sur Sept ans de réflexion (1955), puis en apportant sa griffe sur des films d’Alfred Hitchcock comme La Main au collet (1955), La Mort aux trousses (1959) et Psychose (1960). Les deux artistes ont collaboré sur Spartacus (1960). Après leur mariage en 1961, ils ont continué à travailler ensemble pendant de nombreuses années.



Dans les décennies qui ont suivi, les animations graphiques ont connu une croissance exponentielle, gagnant non seulement en popularité dans le secteur de l’audiovisuel, mais également en sophistication grâce aux avancées technologiques. De nos jours, la plupart des artistes visuels utilisent des logiciels d’animations graphiques extrêmement pointus pour créer des animations à des fins diverses :



Génériques : les animations graphiques occupent plus que jamais un rôle majeur, car elles sont présentes non seulement dans les génériques de film, mais aussi, et surtout, dans ceux des séries télévisées. Parmi les génériques les plus connus des séries actuelles ou récentes, citons Stranger Things, Game of Thrones, Only Murders in the Building, True Detective, Archer, Mad Men, Westworld, The Witcher et bien d’autres.



Médias audiovisuels : les animations graphiques permettent d’illustrer des idées complexes ou des faits riches en informations. C’est pour cette raison que de nombreux médias audiovisuels, comme les agences de presse, les utilisent pour présenter des diagrammes, des graphiques, des cartes et d’autres concepts, ainsi que pour leur habillage d’antenne.



Publicité/marketing : en intégrant des animations graphiques à leur contenu, les entreprises et les agences peuvent créer des supports plus attrayants, plus impressionnants et plus divertissants. Par exemple, l’ajout d’animations graphiques rend les vidéos sur les produits et les vidéos explicatives plus amusantes et plus marquantes, et cette option est souvent moins coûteuse que la production complète d’une animation de personnage.



Sites Web : les concepteurs Web intègrent plus souvent des animations graphiques dans leurs interfaces utilisateur pour améliorer la convivialité et l’expérience des internautes.



Commerce de détail : qu’il s’agisse d’un menu de restaurant ou d’un tableau d’affichage dans un magasin, les commerçants communiquent de plus en plus par l’intermédiaire d’écrans plats. Cette tendance se traduit par le rôle croissant des animations graphiques dans la communication commerciale sur site.



Réseaux sociaux/créateurs de contenu : les animations graphiques personnalisées, depuis les modèles logiciels en ligne jusqu’aux applications simples combinant musique, texte, images et mouvements, sont appréciées par les créateurs de mèmes viraux et les influenceurs des réseaux sociaux.



Quel que soit le secteur ou le support visuel, toute personne souhaitant présenter une série d’éléments ou de concepts factuels peut tirer parti des animations graphiques pour communiquer de façon simple et efficace. Une animation complète raconte généralement une histoire, tandis que les animations graphiques sont généralement plus simples et moins coûteuses.