Un véhicule autonome conçu pour transporter des produits et des matériaux dans l’enceinte d’un entrepôt ou d’une usine est un exemple d’automatisation industrielle. Dans l’industrie minière, des camions, des trains, des foreuses et d’autres machines autonomes ou semi-autonomes sont exploités à des fins de sécurité et d’efficacité.

Les robots industriels à grande échelle sont couramment utilisés pour l’assemblage de produits, le soudage, la peinture et le prélèvement sur la chaîne de montage. Pour des opérations plus personnalisables, les machines CNC (commande numérique) automatisent la découpe, le perçage, le fraisage et le tournage lors de la fabrication.

Citons un autre exemple : un système de contrôle des processus qui automatise les caractéristiques physiques et chimiques (température, débit et pression) des processus dans des installations telles que des centrales électriques et des raffineries.