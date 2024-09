Les logiciels et les technologies ont révolutionné l’ingénierie géotechnique avancée en simplifiant les tâches et en améliorant la précision. Ils permettent une analyse efficace des données provenant des sondages et prélèvements sur le terrain pour des prises de décisions informées.

Les systèmes d’informations géographiques (SIG) apportent une visualisation du site avec ses caractéristiques, tandis que les logiciels de modélisation numérique offrent aux ingénieurs la possibilité de simuler des comportements complexes, tels que la stabilité des pentes ou les interactions entre le sol et la structure.

Les outils de télédétection (drones et satellites, par exemple) fournissent des informations détaillées sur le site. Quant aux systèmes de surveillance et aux capteurs automatisés, ils transmettent des données en temps réel sur les mouvements des sols et les comportements structurels. Avec leurs plates-formes basées sur le cloud, ces logiciels et technologies améliorent non seulement la collaboration, mais ils rationalisent également la documentation et les rapports.

Entre les mains d’ingénieurs qui disposent de solides connaissances en matière de fondations, ils permettent d’optimiser l’efficacité, la précision, la communication et la gestion des risques.