Pendant de nombreuses années, les sociétés de production audiovisuelle et cinématographique n’ont pas eu d’autre choix que de filmer des feux et des explosions en conditions réelles pour obtenir des résultats réalistes. Cette méthode présentait évidemment de nombreux inconvénients : une logistique chronophage, des prises de vue à la fois coûteuses et dangereuses, et un risque d’échec impliquant des ressources et matériaux supplémentaires.

Les logiciels d’effets visuels 3D apparus sur le marché ont permis de créer des effets numériques de dynamiques des fluides, comme l’eau, la fumée et le feu. Toutefois, leur qualité était moindre par rapport à d’autres effets visuels et le public n’était pas convaincu.



Désormais, des logiciels tels qu’Autodesk Maya facilitent la simulation de feu grâce à l’amélioration des processus accélérés par processeur graphique et aux aperçus en temps réel.



Bifrost, un environnement de programmation visuelle intégré à Maya, permet aux directeurs techniques et aux artistes de créer des effets saisissants pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Les simulations Bifrost Aero reproduisent de manière aérodynamique le mouvement des gaz et permettent de créer des effets de fumée, de brume et de vapeur. Les effets de combustion de carburant sont utilisés pour reproduire le feu et les explosions.



Grâce au solveur Aero de Bifrost, les artistes peuvent appliquer un effet de feu à un objet et définir la durée de vie du nuage de particules à l’origine de cet effet. Un feu présente de nombreuses caractéristiques qui varient au fil du temps, comme la densité et l’intensité (luminosité), l’angle de propagation de l’émission, le rayon des nuages de particules, la vitesse de la flamme, le sens du mouvement de la flamme et les turbulences.



Cette multitude de possibilités créatives et de résultats réalistes ont fait de la simulation de feu une alternative viable à l’utilisation de véritables feux et explosions pour les effets visuels (anglais) et les animations graphiques au cinéma, à la télévision, dans la publicité et dans d’autres contenus vidéo. Les simulations de feu offrent également une meilleure esthétique dans les domaines de l’animation (anglais), des jeux vidéo (anglais), de la réalité virtuelle et, dans une moindre mesure, dans la visualisation de conception architecturale et d’intérieur.



Les progrès technologiques qui ont rendu possible la simulation réaliste du feu s’appliquent également à d’autres effets dynamiques tels que la fumée, les explosions, la mousse, les bulles, le brouillard, la vapeur et les effets de liquide tels que les vagues, les éclaboussures et les pulvérisations.