Aussi bien pour le cinéma et la télévision que pour le développement de jeux vidéo (anglais), la publicité ou tout autre média, les logiciels cloud de gestion de la production connectent les workflows des réalisateurs, producteurs, managers, artistes et autres contributeurs à une source d’informations unique et fiable. Ils automatisent de nombreux aspects de la planification et de la budgétisation, ce qui réduit le travail manuel. Ils centralisent également toutes les données dans un environnement ouvert qui rassemble les processus de production et d’autres applications logicielles créatives, tout en offrant une sécurité renforcée des données.

Les principes Vision 2030 de MovieLabs visant à rationaliser l’efficacité des pipelines multimédias recommandent l'adoption de workflows basés sur des logiciels cloud de production. Ils permettent d'automatiser intelligemment l’organisation des productions non linéaires, qui sont devenues plus complexes avec la multiplication des sites, des délais et des studios collaborant sur les projets. Les logiciels comme Autodesk Flow, qui repose sur la plate-forme Design and Make d’Autodesk, répondent parfaitement à cette directive du secteur : ils connectent les personnes, les workflows et les données tout au long du cycle de vie de la production, du concept initial à la livraison finale. Les logiciels cloud de gestion de la production décloisonnent le pipeline de production pour aider les équipes et studios à collaborer plus efficacement.



Avec un outil cloud de rushes numériques et de révision comme Autodesk Flow Capture (anciennement Moxion), les équipes qui travaillent sur un plateau peuvent examiner les données de préproduction avant le début du tournage et transférer les données de caméra directement dans le cloud, où les monteurs et équipes de postproduction peuvent y accéder presque instantanément. Avec un outil de gestion de la production dans le cloud comme Autodesk Flow Production Tracking (anciennement Shotgrid), les prises de vues, les derniers montages et toutes les autres données utiles sont réunis au même endroit. Ainsi, les équipes d’effets visuels peuvent s’en servir facilement.



L’utilisation d’un environnement de données commun rationalise le partage des données de ressources entre les différentes applications. Les capacités intégrées de planification, de budgétisation et de création de rapports aident les producteurs à déterminer rapidement l’incidence d’un éventuel changement d’orientation créative ou d’une allocation de ressources sur le calendrier du projet et sur les autres projets dans le pipeline du studio. De la préproduction au montage final, les logiciels cloud de production dynamisent la logistique du studio, libérant du temps pour la vision créative.



