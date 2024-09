Avant les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), les architectes avaient uniquement recours aux dessins et aux modèles architecturaux réalisés à la main afin de communiquer l’intention de leurs conceptions. Grâce à une technologie plus avancée, les logiciels d’architecture ont amélioré le processus de planification et de conception des bâtiments.

Avec l’introduction de logiciels de modélisation des informations du bâtiment (BIM) (anglais), les architectes peuvent mieux contrôler les décisions de conception, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité et la collaboration. Revit BIM d’Autodesk a permis aux architectes d’améliorer l’efficacité et la précision tout au long du cycle de vie du projet, depuis la phase conceptuelle, jusqu’à la fabrication et à la construction, en passant par la visualisation et l’analyse.