Windover Construction réduit le temps de métré quantitatif avec Autodesk Takeoff

Pour mieux doter son équipe d’estimation d’un outil de quantification robuste, Windover a adopté Autodesk Takeoff au sein d’Autodesk Construction Cloud.

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