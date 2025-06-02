Scott Shields Architects : un petit cabinet aux grandes ambitions

De nouvelles opportunités s’offrent aux petits cabinets d’architecture tels que Scott Shields Architects (SSA), qui adoptent de nouvelles technologies pour dynamiser leurs workflows et leurs activités. Pour l’équipe de 15 personnes de SSA basée à Toronto, la flexibilité et l’efficacité sont à la fois essentielles à la réussite des projets et critères clés pour les nouveaux outils. « L’efficacité n’est pas nécessairement une question de temps. « Être plus efficace vous donne davantage de temps et d’opportunités pour vous concentrer sur d’autres aspects d’un projet, » explique Andrew Shields, directeur général chez Scott Shields Architects. « Nous recherchons des outils qui nous aideront à surmonter les contraintes de temps et à fournir de meilleurs résultats à nos clients. » L’entreprise est souvent chargée de réaliser rapidement des études de faisabilité et des conceptions schématiques de projets de logements à usage mixte et à forte densité. Pour permettre des workflows efficaces et une prise de décision optimale dans des délais serrés, l’équipe a intégré Forma Site Design, un outil basé sur le cloud pour la planification et la conception. Cet ajout stratégique connecte Forma Site Design – disponible depuis leurs abonnements AEC Collection – à Revit et Autodesk Construction Cloud.Shields : « Relier le logiciel dans un workflow continu, du concept à la construction, nous permet d’avancer sans interruption dans le projet, sans perdre de temps à redessiner à chaque phase. » Il s’agit également de disposer des bonnes informations au bon moment pour prendre les meilleures décisions en matière de conception. « Nous obtenons une sortie exponentiellement plus élevée, car nous pouvons analyser bien plus, et je suis convaincu que cela offrira à nos clients de meilleurs résultats dans le même laps de temps, » poursuit-il.