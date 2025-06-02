Scott Shields Architects

Scott Shields Architects : un petit cabinet aux grandes ambitions

Comment l’adoption de Forma Site Design permet à Scott Shields Architects d’optimiser ses ressources et de remporter des projets plus importants

Modèle 3D de bâtiments de grande hauteur avec un ombrage codé par couleur indiquant l’exposition au soleil, entourés de routes et de structures plus petites.

Résumé exécutif

  • Le cabinet d’architecture boutique Scott Shields Architects renforce ses opérations grâce à l’utilisation de nouveaux outils tels que Forma Site Design, qui lui permettent de réaliser des projets efficaces et durables tout en renforçant sa capacité à s’attaquer à des projets de plus grande envergure.

  • Cet ajout stratégique relie Forma – disponible via les abonnements AEC Collection – à Revit et à Autodesk Construction Cloud, permettant à l’équipe de progresser d’une phase à l’autre du projet sans perdre de temps sur le retravail.

  • En réduisant les tâches chronophages, l’équipe libère plus de temps pour tester plusieurs concepts, en utilisant les données des analyses de Forma Site Design pour étayer ses décisions de conception.

La connexion de Forma Site Design à Revit permet d’économiser 1 à 2 jours de retravail.

Modèle 3D de bâtiments de grande hauteur avec un ombrage codé par couleur indiquant l’exposition au soleil, entourés de routes et de structures plus petites.

Après la phase schématique, le modèle Forma Site Design est envoyé à Revit pour démarrer le processus BIM. Shields : « Comme le modèle Revit possède déjà les paramètres de base tels que le contexte, les volumes et les niveaux, nous pouvons commencer immédiatement la modélisation principale sans processus manuels fastidieux. »

« Auparavant, il y avait des temps d’arrêt où les différents logiciels que nous utilisions n’étaient pas connectés et nous obligeaient à tout remodeler. En évitant ce retravail grâce à la connexion entre Forma Site Design et Revit, nous gagnons en moyenne 1 à 2 jours. »

Andrew Shields, directeur général chez Scott Shields Architects.

Bâtiment moderne à usage mixte avec une façade en briques rouges, de grandes fenêtres, des espaces de vente au détail, des sièges extérieurs et des personnes marchant et faisant du vélo.

« Nous obtenons une sortie exponentiellement plus élevée, car nous pouvons analyser bien plus, et je suis convaincu que cela offrira à nos clients de meilleurs résultats dans le même laps de temps. » Andrew Shields, directeur général, Scott Shields Architects

Des workflows efficaces libèrent plus de temps pour offrir de meilleurs résultats aux clients

Modèles 3D de bâtiments côte à côte montrant l’analyse de l’ensoleillement avec Autodesk Forma, mettant en évidence les zones ombragées et ensoleillées.
L’équipe a testé un gratte-ciel plus haut et plus compact pouvant accueillir plus d’unités, améliorer l’éclairage naturel et créer plus d’espace public au rez-de-chaussée.

De nouvelles opportunités s’offrent aux petits cabinets d’architecture tels que Scott Shields Architects (SSA), qui adoptent de nouvelles technologies pour dynamiser leurs workflows et leurs activités. Pour l’équipe de 15 personnes de SSA basée à Toronto, la flexibilité et l’efficacité sont à la fois essentielles à la réussite des projets et critères clés pour les nouveaux outils. « L’efficacité n’est pas nécessairement une question de temps. « Être plus efficace vous donne davantage de temps et d’opportunités pour vous concentrer sur d’autres aspects d’un projet, » explique Andrew Shields, directeur général chez Scott Shields Architects. « Nous recherchons des outils qui nous aideront à surmonter les contraintes de temps et à fournir de meilleurs résultats à nos clients. » L’entreprise est souvent chargée de réaliser rapidement des études de faisabilité et des conceptions schématiques de projets de logements à usage mixte et à forte densité. Pour permettre des workflows efficaces et une prise de décision optimale dans des délais serrés, l’équipe a intégré Forma Site Design, un outil basé sur le cloud pour la planification et la conception. Cet ajout stratégique connecte Forma Site Design – disponible depuis leurs abonnements AEC Collection – à Revit et Autodesk Construction Cloud.Shields : « Relier le logiciel dans un workflow continu, du concept à la construction, nous permet d’avancer sans interruption dans le projet, sans perdre de temps à redessiner à chaque phase. » Il s’agit également de disposer des bonnes informations au bon moment pour prendre les meilleures décisions en matière de conception. « Nous obtenons une sortie exponentiellement plus élevée, car nous pouvons analyser bien plus, et je suis convaincu que cela offrira à nos clients de meilleurs résultats dans le même laps de temps, » poursuit-il.

« Nous obtenons une sortie exponentiellement plus élevée, car nous pouvons analyser beaucoup plus, et je sais que nos clients obtiendront de meilleurs résultats dans le même laps de temps. »

Andrew Shields, directeur général, Scott Shields Architects

Grâce à la configuration rapide du site avec Forma Site Design, l’équipe peut commencer les tests sans attendre.

Le fait de disposer d’informations précises sur le site dès le départ aide l’équipe à démarrer rapidement. « Avec autant de développements dans la ville, il est nécessaire de surveiller de près ce qui se passe et la manière dont les réglementations s’appliquent. Il est donc très précieux d’avoir un accès instantané aux modèles contextuels », explique Shields.

« Configurer cette base dans Forma Site Design en quelques clics est fantastique – cela nous fait gagner énormément de temps et de tracas, ce qui nous permet de commencer à tester les concepts sans attendre. »

Andrew Shields, directeur général, Scott Shields Architects

L’itération dans Forma Site Design leur permet d’écarter rapidement les scénarios hypothétiques. « La possibilité de tester rapidement plusieurs idées dans Forma Site Design a été un avantage considérable », déclare Shields. « Nous pouvons tester des concepts et, s’ils ne fonctionnent pas, nous passons simplement au suivant. » Auparavant, nous ne passions pas beaucoup de temps à explorer une idée parce que nous ne savions pas si elle fonctionnerait – c’est donc extrêmement créatif.

Les analyses donnent confiance à l’équipe dans ses décisions de conception

Modèle 3D de ville montrant l’analyse des hauteurs des bâtiments, des façades et des toits dans Autodesk Forma, avec les routes et le paysage environnants.
« Le potentiel de lumière du jour sur les façades devient un argument de poids pour justifier les aménagements de site. »

Les analyses de Forma Site Design entrent en jeu pour concevoir des environnements urbains confortables, souvent régis par des réglementations. Shields : « Prendre en compte l’ombrage sur l’environnement et garantir un bon accès à la lumière du jour est essentiel pour l’obtention des autorisations. » Pouvoir visualiser cela dès le premier jour dans Forma permet d’éviter des problèmes par la suite. » Les analyses faciles à utiliser permettent à tous les membres de l’équipe d’accéder à ces données, quelles que soient leurs connaissances techniques.

Modèle 3D d’une tour avec des garde-corps solaires, analyse du potentiel énergétique et bâtiments environnants dans un paysage urbain.
Pour une tour résidentielle, l’équipe a utilisé le Solar Energy tool pour optimiser les balcons solaires, puis a affiné la façade dans Revit.

Les retours en temps réel assurent un déroulement fluide de la conception. « Nous recevons des informations sur la surface totale de plancher et les paramètres environnementaux pendant la conception », explique Shield. « Auparavant, nous devions attendre plusieurs semaines pour recevoir des rapports, puis refaire la conception une fois les informations reçues. » Désormais, nous pouvons effectuer ces vérifications presque instantanément nous-mêmes et apporter des modifications immédiatement. C’est donc un outil incroyablement puissant. »Les données donnent à l’équipe l’assurance qu’elle est sur la bonne voie. « Après avoir analysé plusieurs options avec des données à l’appui, nous pouvons justifier notre démarche de conception de manière plus convaincante. » Nous pouvons présenter des options offrant la combinaison d’unités idéale, le moindre ombrage et les meilleures conditions de vent. « Nous sommes donc confiants quant à la poursuite du projet, et les tests approfondis permettent aux clients de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. »

Malgré l’équipe compacte de SSA, l’ampleur du projet n’est pas un obstacle. « Avec Forma Site Design, nous avons pu trouver davantage d’opportunités, car nous sommes convaincus de pouvoir les gérer », déclare Shields. « Les plans directeurs de deux millions de pieds carrés (environ 185 800 m²) sont des projets que nous avions peut-être évités auparavant en raison de leur taille, de leur complexité et des restrictions de ressources, alors que le fait d’avoir ce logiciel nous permet de concourir pour eux aujourd’hui. » L’innovation est ancrée dans la culture de SSA. Shields : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles possibilités, que ce soit dans le logiciel ou dans les matériaux de construction. Nous restons informés des dernières technologies, car, en fin de compte, elles nous permettent de présenter de meilleurs projets à nos clients. »