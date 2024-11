Les robots autonomes d’ACWA Robotics ouvrent la voie à la résilience hydrique

Les réseaux hydrauliques du monde entier sont soumis à de fortes pressions. Chaque année, on compte de plus en plus de canalisations vieillissantes dans un contexte de croissance démographique et urbaine. Aux États-Unis, les fuites et les ruptures de canalisations entraînent la perte de plusieurs trillions de litres d’eau potable. Le coût faramineux de réparation des réseaux hydrauliques américains pourrait s’élever à 625 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années.

Le changement climatique ne fera qu’aggraver le problème, car l’accès à l’eau propre représente déjà un enjeu mondial majeur. Cette année, les robinets se sont asséchés à Johannesburg, tandis que Mexico enregistre jusqu’à 40 % de pertes en raison de la détérioration des conduites principales et des raccordements.

Mais tout espoir n’est pas perdu : les entreprises de conception et de fabrication du monde entier donnent désormais la priorité à la durabilité pour répondre aux enjeux environnementaux les plus urgents. Selon le rapport 2024 State of Design & Make (anglais) d’Autodesk, 97 % des entreprises, tous secteurs confondus, prennent des mesures pour améliorer la durabilité. Elles se tournent vers la technologie pour atteindre leurs objectifs environnementaux et créent des opportunités pour développer des solutions innovantes et générer de nouvelles activités.

L’une de ces entreprises, la start-up française ACWA Robotics, relève les défis critiques du secteur de l’eau en développant des solutions robotiques conçues pour collecter des données dans les systèmes de canalisations et optimiser la gestion de l’eau.