La start-up Kuhmute, basée à Flint dans le Michigan, est née d’un constat : pour son co-fondateur et PDG, Peter Deppe, la popularité grandissante des trottinettes électriques avait un effet secondaire majeur, car ces engins de micromobilité envahissaient les trottoirs des villes. Kuhmute fournit une structure organisationnelle et opérationnelle destinée à faciliter les transports micromobiles grâce à un réseau de stations de recharge. Les usagers peuvent y garer et recharger différents types d’engins électriques : trottinettes, vélos, fauteuils roulants, robots de livraison et plus encore.

Grâce à Fusion 360 (anglais) et à la collaboration cloud, l’équipe de Kuhmute améliore constamment la solidité et la fiabilité de ses stations. Cette technologie simple d’utilisation leur permet d’accélérer la conceptualisation d’idées et les itérations : définir un projet et la manière de le mettre en œuvre, échanger et collaborer sur les composants matériels et électriques, et envoyer les conceptions vers une imprimante 3D pour fabriquer des prototypes. Grâce à Fusion 360, le « fil numérique » qui relie les processus de fabrication, Kuhmute réduit les délais, les ressources et les coûts de fabrication pour mettre en œuvre des projets plus durables.