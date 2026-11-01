Termes et conditions de la promotion AutoCAD

La promotion AutoCAD IST à durée limitée est valable du 2 novembre 2026 au 15 décembre 2026. Cette offre est réservée aux petites entreprises éligibles situées aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Amérique latine, au Royaume-Uni, au sein de l’Union européenne, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Turquie, en Suisse, aux Émirats arabes unis, en Israël, à Oman, en Égypte, en Arabie saoudite, au sein de l’ASEAN, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Afrique du Sud. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres ou promotions. Elle sera nulle et non avenue dans les pays où elle est interdite ou limitée par la loi. Pour les achats effectués dans la boutique en ligne d’Autodesk, la remise apparaîtra automatiquement dans votre panier.

Cette offre est limitée à un maximum de deux (2) nouvelles licences par client, dans le cadre d’un abonnement AutoCAD IST d’un an ou de trois ans, et à un code promotionnel par client. Cette offre ne peut pas être utilisée pour les renouvellements d’abonnement, les compléments à des abonnements existants ou pour les produits achetés précédemment. Les clients du secteur public et du secteur de l’éducation ne sont pas éligibles à cette promotion.

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