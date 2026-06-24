Passez plus efficacement des idées conceptuelles aux conceptions destinées à la fabrication en intégrant l’IA directement dans vos workflows. Par l’intermédiaire du nouveau protocole MCP (Model Context Protocol), les systèmes d’IA tiers, tels que Claude d’Anthropic, peuvent désormais accéder en toute sécurité aux données de conception et exécuter des actions au sein de l’environnement Fusion.

Allez au-delà des simples instructions génératives et transformez les suggestions générées par l’IA en travaux d’ingénierie structurés et modifiables.

