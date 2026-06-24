Fonctionnalités intégrées de CAO, FAO, IAO, cartes de circuit imprimé et PDM... à la vitesse de l’IA

Connectez Claude à Fusion pour commencer à concevoir avec l’aide de l’IA

Transformez vos instructions génératives en langage naturel en géométrie de haute précision grâce au connecteur Claude pour Autodesk Fusion. Passez moins de temps à cliquer et davantage à concevoir.

Conçu pour l’ingénieur moderne

Passez plus efficacement des idées conceptuelles aux conceptions destinées à la fabrication en intégrant l’IA directement dans vos workflows. Par l’intermédiaire du nouveau protocole MCP (Model Context Protocol), les systèmes d’IA tiers, tels que Claude d’Anthropic, peuvent désormais accéder en toute sécurité aux données de conception et exécuter des actions au sein de l’environnement Fusion.

Allez au-delà des simples instructions génératives et transformez les suggestions générées par l’IA en travaux d’ingénierie structurés et modifiables.
 

Des workflows repensés, de la conception à la fabrication

Workflows de conception Autodesk Fusion

Workflows de conception en temps réel

Claude peut vous apporter bien plus que des analyses et des suggestions. Grâce au protocole Fusion MCP, il peut vous aider à créer, à modifier et à interroger la géométrie et les fonctions de conception au sein même de Fusion.

 

Workflows de fabrication Autodesk Fusion Manufacturing

Automatisation des workflows de fabrication en plusieurs étapes

Connectez Fusion à vos outils et à vos workflows, puis utilisez le langage naturel pour automatiser les routines de fabrication.

 

Workflows Autodesk Fusion Agentic

Workflows agentiques personnalisés

Le protocole Fusion MCP permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux équipes de créer des workflows Fusion personnalisés avec Claude.

 

Autodesk Fusion et COSMER

« Avec l’intégration directe de Claude dans Fusion par le biais du protocole MCP, les ingénieurs peuvent accéder aux fonctionnalités d’IA sans quitter l’outil. Le concept de workflows inter-services est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des processus multi-outils complexes. »

— COSMER

De l’instruction générative à la conception axée sur la production

POUR LES CONCEPTEURS DE PRODUITS

Exploration plus rapide des formes et des fonctions

Utilisez Claude pour vous aider à générer des idées, puis importez-les dans Fusion sous forme d’actions de conception structurées que vous pouvez affiner.

 

POUR LES INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE

Automatisation des étapes de modélisation répétitives

Réduisez la configuration manuelle et les modifications répétées pour consacrer plus de temps à la validation de la conception.

 

POUR LES FABRICANTS ET LES CRÉATEURS TECHNIQUES

Passage de la conception à la construction

Passez plus rapidement des idées à la production grâce à des modèles entièrement modifiables, destinés à la fabrication et prêts pour la collaboration.

 

Plans et tarifs d’Autodesk Fusion

Que vous soyez une petite équipe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d’ingénieurs et d’opérateurs, Fusion s’adapte à vos besoins.

Autodesk Fusion

La base du développement de produits modernes

Autodesk Fusion

Profiter d’un essai gratuit de Fusion pendant 30 jours

 

Fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d’IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

 

Une offre avantageuse :

  • CAO et FAO entièrement intégrées
  • Collaboration en temps réel pour les équipes
  • Conception de cartes de circuit imprimé + intégration électromécanique
  • Automatisation des dessins et configuration de la conception

Idéal pour : les équipes et les créateurs en phase de démarrage

 

 /an

AJOUTER AUTODESK FUSION AU PANIER
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION

Autodesk Fusion for Manufacturing

Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l’automatisation FAO avancée, l’usinage de haute précision et des outils de CAO robustes dans un seul environnement.

 

Raisons de l’abandon des anciennes piles de CAO/FAO :

  • Aucune fonctionnalité perdue, aucun modèle perturbé, aucune reprise lors du transfert CAO → FAO
  • Arrêtez de payer plusieurs licences coûteuses pour un seul workflow
  • La collaboration dans le cloud signifie que l’ensemble de votre atelier fonctionne à partir d’une seule source d’informations fiable

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :

  • De l’usinage 2D au 5 axes complet, avec une précision adaptée à la production industrielle
  • Trajectoires d’outils intelligentes pour le fraisage, le tournage et le tournage-fraisage
  • Programmation FAO automatisée pour réduire les temps de configuration et la durée des cycles
  • Inspection et palpage des pièces en cours de processus
  • Post-processeurs gratuits et entièrement modifiables
  • CAO + FAO intégrées pour éliminer les reprises et la conversion des données
  • Des workflows évolutifs, du prototypage jusqu’à la production

 

 /an

En savoir plus
Autodesk Fusion for Design

LA PLATEFORME COMPLÈTE CONCEPTION + DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D’INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER

Autodesk Fusion for Design

Idéal pour les équipes qui ont besoin d’une précision de niveau industriel, d’une gestion rigoureuse des données et d’une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.

 

Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :

  • Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données cloud
  • Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
  • Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication sur une seule et même plateforme

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :

  • 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
  • Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
  • Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
  • Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
  • PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique

 

 

 /an

 

En savoir plus

Autodesk Fusion dans les médias

Anthropic lance 9 connecteurs Claude pour les outils créatifs, dont Blender et Adobe
Claude adopte neuf nouveaux connecteurs pour les outils créatifs
Anthropic étend Claude aux pipelines d’animation avec Blender, Autodesk, Adobe
Anthropic dévoile « Claude for Creative Work », qui place l’IA à la portée des outils créatifs professionnels
Anthropic s’associe, entre autres, à Adobe pour utiliser Claude pour les travaux créatifs
Anthropic intègre Claude à 9 outils créatifs, alors qu’OpenAI et Gemini misent sur les images

Prêt à moderniser le développement de vos produits ?

Avec Autodesk Fusion, reliez l’ensemble de vos processus de développement des produits : intégrez la conception, la fabrication, les données et les opérations sur une seule et même plateforme.

Remplissez ce formulaire pour consulter notre équipe commerciale dédiée, qui vous aidera à trouver la meilleure solution en fonction des besoins de votre entreprise.