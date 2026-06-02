Idéal pour les équipes qui ont besoin d’une précision de niveau industriel, d’une gestion rigoureuse des données et d’une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.
Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :
- Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données cloud
- Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
- Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication sur une seule et même plateforme
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :
- 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
- Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
- Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
- Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
- PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique
/an