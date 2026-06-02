La plupart des équipes sont partagées entre la conception et l’atelier. Autodesk Fusion assure le lien entre les deux. En réunissant la conception, l’ingénierie et l’usinage dans un environnement unique, Fusion élimine les frictions liées au transfert des tâches et assure la synchronisation de l’ensemble du cycle de vie de votre produit.

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