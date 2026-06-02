Trouvez la solution Autodesk Fusion adaptée à votre équipe

Qu’il s’agisse de conception, d’ingénierie ou de fabrication, Fusion connecte vos workflows pour permettre à vos équipes de passer du concept à la production plus efficacement.

Écosystème unifié Autodesk Fusion

Les méthodes de travail changent d’une équipe à l’autre

La plupart des équipes sont partagées entre la conception et l’atelier. Autodesk Fusion assure le lien entre les deux. En réunissant la conception, l’ingénierie et l’usinage dans un environnement unique, Fusion élimine les frictions liées au transfert des tâches et assure la synchronisation de l’ensemble du cycle de vie de votre produit.

Contactez un expert pour voir comment votre équipe peut passer à la vitesse supérieure en matière d’innovation grâce à Fusion.

Plans et tarifs d’Autodesk Fusion

Que vous soyez une petite équipe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d’ingénieurs et d’opérateurs, Fusion s’adapte à vos besoins.

LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION

Autodesk Fusion for Manufacturing

Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l’automatisation FAO avancée, l’usinage de haute précision et des outils de CAO robustes dans un seul environnement.

 

Raisons de l’abandon des anciennes piles de CAO/FAO :

  • Aucune fonctionnalité perdue, aucun modèle perturbé, aucune reprise lors du transfert CAO → FAO
  • Arrêtez de payer plusieurs licences coûteuses pour un seul workflow
  • La collaboration dans le cloud signifie que l’ensemble de votre atelier fonctionne à partir d’une seule source d’informations fiable

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :

  • De l’usinage 2D au 5 axes complet, avec une précision adaptée à la production industrielle
  • Trajectoires d’outils intelligentes pour le fraisage, le tournage et le tournage-fraisage
  • Programmation FAO automatisée pour réduire les temps de configuration et la durée des cycles
  • Inspection et palpage des pièces en cours de processus
  • Post-processeurs gratuits et entièrement modifiables
  • CAO + FAO intégrées pour éliminer les reprises et la conversion des données
  • Des workflows évolutifs, du prototypage jusqu’à la production

 

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LA PLATEFORME COMPLÈTE CONCEPTION + DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D’INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER

Autodesk Fusion for Design

Idéal pour les équipes qui ont besoin d’une précision de niveau industriel, d’une gestion rigoureuse des données et d’une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.

 

Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :

  • Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données cloud
  • Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
  • Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication sur une seule et même plateforme

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :

  • 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
  • Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
  • Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
  • Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
  • PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique

 

 

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Utilisé par des équipes appartenant à des marques parmi les plus innovantes du monde

logo de yamaha
logo de logitech
logo de gibson
logo de go fast campers
CAO et FAO intégrées dans Autodesk Fusion

Prêt à moderniser le développement de vos produits ?

Contactez un expert pour étudier comment Fusion peut vous aider à :

  • Synchroniser votre atelier avec votre équipe de conception
  • Adapter vos opérations sans surcharge technique
  • Passer d’outils obsolètes à un environnement moderne et intégré
  • Éliminer les cloisonnements en normalisant l’ensemble de votre équipe sur une plateforme unique

Consultez un spécialiste de Fusion

Parlez-nous de votre équipe et de vos workflows. Nous vous mettrons en relation avec un spécialiste de Fusion pour passer en revue les options qui s’offrent à vous en fonction de vos besoins.