Libre-service dans Autodesk Account

Les fonctionnalités de gestion en libre-service d’Autodesk Account ne sont pas disponibles dans tous les pays. Elles ne sont pas non plus disponibles pour les plans de maintenance, les produits traités par Digital River ou d’anciens systèmes, les produits achetés auprès d’un revendeur et les produits retirés.

Si vous ne voyez pas ces options dans Autodesk Account ou si elles apparaissent grisées, cela signifie que les options en libre-service ne sont pas disponibles actuellement.

Pour modifier votre abonnement, contactez l’assistance.