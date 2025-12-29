Die meisten verlängerten und neu erworbenen Abonnements werden automatisch verlängert, sofern Sie die automatische Verlängerung in Ihrem Konto bei Autodesk Account nicht deaktivieren. Diese Option vereinfacht die Verlängerung und stellt sicher, dass Ihr Zugriff nicht unterbrochen wird.

Sie können Ihre Einstellungen für die automatische Verlängerung von Abonnements (einzeln oder gesammelt) jederzeit vor dem Verlängerungsdatum und bis zu 30 Tage (einmonatige Abonnements) bzw. 45 Tage (ein- und mehrjährige Abonnements) nach dem Ablaufdatum ändern.

Automatisches Verlängern eines einzelnen Abonnements

Um sicherzustellen, dass Ihre automatische Verlängerung am Tag der Verlängerung erfolgreich ist, muss Ihre wiederkehrende Zahlungsmethode gültig und die automatische Verlängerung aktiviert sein.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, und navigieren Sie zu Rechnungen und Bestellungen > Abonnements und Verträge. Wählen Sie in der Abonnementliste ein Produkt aus, um die Abonnementdetails zu öffnen, und überprüfen Sie die hinterlegte Zahlungsmethode. Klicken Sie unter Automatische Verlängerung auf Aktivieren, um sicherzustellen, dass die automatische Verlängerung am Verlängerungsdatum durchgeführt wird.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

Automatisches Verlängern mehrerer Abonnements

Über die Funktion zur automatischen Verlängerung mehrerer Abonnements können Sie die automatische Verlängerung für bis zu 100 Abonnements aktivieren.