Um Ihren Bestellverlauf anzuzeigen, melden Sie sich bei dem Konto an, mit dem der Kauf getätigt wurde. Wenn Sie „Rechnungen und Bestellungen“ bei der Anmeldung nicht sehen, befinden Sie sich in einer verwalteten Umgebung, in der diese Aufgaben von Ihrem Vertragsmanager oder Administrator durchgeführt werden.

Anmerkung: Eine Rechnung kann nicht angepasst oder modifiziert werden.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Unter „Rechnungen und Bestellungen“ > „Bestellverlauf“ unter dem Produktnamen: Klicken Sie auf „E-Mail mit Bestelldetails anzeigen“, wenn Sie sich in den USA oder Kanada befinden.

Klicken Sie auf „Steuerrechnung“, wenn Sie sich in Europa befinden. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Einzelheiten zur Rechnung die Option „Drucken“ aus.

Anmerkung: Kunden in Korea können eine Rechnung drucken, indem sie den Anweisungen unter Anzeigen des Bestellverlaufs und der Quittungen folgen.