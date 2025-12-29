Wann kann ich mein Abonnement verlängern?

Einige Abonnements können bis zu 90 Tage vor und bis zu 30 bzw. 45 Tage nach dem Ablauf verlängert werden. Der Zeitraum von 45 Tagen nach dem Ablauf wird als Kündigungsprozess bezeichnet und besteht aus drei Phasen.

Phase: Abgelaufen

Wenn Ihr Abonnement wegen nicht erfolgter Verlängerung oder nicht erfolgter Zahlung vom Status Aktiv zum Status Abgelaufen wechselt, müssen Sie handeln (zahlen oder verlängern), um zu verhindern, dass das Abonnement ausgesetzt wird. Die Phase Abgelaufen dauert 15 Tage.

Phase: Ausgesetzt

Wenn Sie während der Phase Abgelaufen nicht verlängern bzw. keine Zahlung vornehmen, geht Ihr Abonnement in die Phase Ausgesetzt über. Diese Phase bleibt 30 Tage für ein- und dreijährige Abonnements und 15 Tage für einmonatige Abonnements bestehen. Der Produktzugriff wird entzogen, aber Sie können Ihr Abonnement mit dem Status Ausgesetzt weiterhin verlängern oder durch eine Zahlung neu aktivieren, um den Zugriff zurückzuerhalten.

Phase: Gekündigt

Wenn Sie weder in der Phase Abgelaufen noch in der Phase Ausgesetzt tätig werden, wird Ihr Abonnement in den Status Gekündigt versetzt, und das Abonnement lässt sich nicht mehr verlängern oder neu aktivieren. Für den Zugriff auf das Produkt müssen Sie ein neues Abonnement erwerben. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Kündigungen Ihres Abonnements aufgrund von Nichtbezahlung einer Kreditlinie möglicherweise eine andere Zahlungsmethode für den Erwerb und die Verlängerung von Abonnements verwenden müssen und dass Sie möglicherweise für zukünftige Bestellungen eine Vorauszahlung leisten müssen.