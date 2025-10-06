Autodesk AI

KI in der Fertigung

KI verändert die Konstruktions- und Fertigungsbranche, indem sie die Kapazitäten erhöht, um mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Von Autodesk AI unterstützte Funktionen helfen bei der Automatisierung mühsamer und zeitraubender Aufgaben, verbessern die Produktivität und ermöglichen es Konstrukteuren und Ingenieuren, sich auf Innovationen zu konzentrieren. 

Welchen Wert hat KI in der Fertigung?

Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Fertigung, da sie dazu beiträgt, die Arbeit schneller und effizienter zu gestalten. Sie automatisiert wiederkehrende Aufgaben, verbessert die Entwurfsqualität und optimiert Produktionsprozesse, um Zeit und Geld zu sparen. KI kann beispielsweise CAM-Aufgaben (Computer-Aided Manufacturing) automatisieren, Fehler reduzieren und die Produktionszeiten verkürzen. Sie kann auch in der Automobilbranche eingesetzt werden, um die Optimierung der Aerodynamik und der strukturellen Integrität eines Fahrzeugs unter Beibehaltung ästhetischer und funktionaler Anforderungen zu automatisieren. Dies verschafft Ingenieuren und Konstrukteuren mehr Zeit, um sich auf Innovationen zu konzentrieren und so die Einführung neuer und verbesserter Produkte zu beschleunigen. 

Vorteile von KI in der Fertigung

Erhöht die Kapazität

KI kann Fertigungsprozesse durch Automatisierung von Routineaufgaben, Reduzierung menschlicher Fehler und Verkürzung der Produktionszeit optimieren.

Kostenreduzierung

Durch die Steigerung der Effizienz, die Reduzierung von Ausschuss und die Minimierung von Ausfallzeiten kann KI die Betriebskosten in der Fertigung erheblich senken.

Qualitätskontrolle

KI in der Fertigung kann die Produktqualität verbessern, indem maschinelles Sehen eingesetzt wird, um bekannte Probleme und Inkonsistenzen in Echtzeit während des Fertigungsprozesses zu erkennen.

Ermöglicht Nachhaltigkeit

KI in der Fertigung kann eingesetzt werden, um Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit auszuräumen, Unterbrechungen der Lieferkette abzumildern und die Ressourcennutzung zu optimieren. 

CloudNC CAM Assist-Automatisierungs-Add-in für Fusion

Autodesk AI für Produktentwicklung und Fertigung

Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt Autodesk auf Investitionen in KI, da wir uns ihrer transformativen Kraft für die Design & Make-Branche bewusst sind. Autodesk AI ist eine Technologie, die kreative Entwurfsvarianten und eine bessere Problemlösung ermöglicht, mühsame und sich wiederholende Aufgaben automatisiert und Endbenutzern umsetzbare Einblicke bietet, wenn sie mit überwältigenden Mengen an komplexen Daten konfrontiert werden.

Autodesk AI-gestützte Funktionen für die Fertigung

Generatives Design in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Generatives Design

Generieren Sie fertigungsreife Konstruktionsalternativen mit Ihren jeweiligen Anforderungen, Beschränkungen, Materialien und Fertigungsmöglichkeiten mithilfe des generativen Designs.

Automatisierte Modellierung in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Automatische Modellierung

Ermöglichen Sie frühzeitig eine schnelle Untersuchung von Entwürfen, und entdecken Sie neue Möglichkeiten, wie Sie ein bestimmtes Entwurfsproblem mithilfe der automatischen Modellierung (Englisch) innerhalb von Minuten angehen können.

Automatisierte Werkzeugwege in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Automatisierte Werkzeugwege

Automatisieren Sie Routineaufgaben in der CAM-Programmierung mit Strategien und Schätzungen, deren Entwicklung früher Stunden oder Tage in Anspruch genommen hat – und zwar sofort, mit der Automatisierung von Werkzeugwegen.

Automatisierte Zeichnungen in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Automatisierte Zeichnungen

Optimieren Sie zeitaufwendige Aufgaben durch die KI-gestützte Automatisierung in Fusion für Zeichnungsstandards, Bemaßungen und Plan-Layouts, und steigern Sie die Entwurfseffizienz mit automatisierten Zeichnungen (Englisch).

Auto-Abhängigkeit für Skizzen in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Auto-Abhängigkeit für Skizzen

Die KI-gestützte Auto-Abhängigkeit in Fusion (Englisch) automatisiert die Erkennung und Anwendung kritischer Bemaßungsabhängigkeiten in Konstruktionsskizzen und reduziert so den Zeitaufwand und mögliche Fehler.

 

Fertigungsratgeber in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Fertigungsratgeber

Dieser Assistent bietet Kontextinformationen und Anleitungen zu Fusion sowie Links zur Hilfe, zu Foren und anderen Datenquellen, die Unterstützung bieten können. Die Technologie kann sogar mit Projekten interagieren und im Namen der Benutzer handeln.

 

Ersetzen von Schrauben in Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Schraubenersatz

Werkzeuge zum Ersetzen von Schrauben verwenden Autodesk AI, um automatisch Schraubengrößen in der gesamten Konstruktion zu erkennen und bei geänderten Anforderungen zu aktualisieren. Sie können einzelne Schrauben oder ganze Gruppen in einem Schritt bearbeiten, um sicherzustellen, dass alle Bemaßungen, Gelenke und Stücklisten konsistent und kompatibel bleiben.

 

Form-Explorer in Autodesk Alias

Autodesk Alias

Form-Explorer

Der Form-Explorer beschleunigt die 3D-Konzepterfassung mit KI-gesteuerten Eingabeaufforderungen für den Entwurf. Verwenden Sie intelligente Terminologie- und Attributdefinitionen, um Konzepte zu generieren und zu verfeinern, und konvertieren Sie sie anschließend in Unterteilungsmodelle, um eine präzise Geometriesteuerung zu gewährleisten.

 

Autodesk Fusion-Branchen-Cloud

Autodesk Fusion:
Ein Blick in die Zukunft von Konstruktion, KI und Fertigung

Die Autodesk Fusion-Branchen-Cloud steht für ein neues Zeitalter der vernetzten Daten und Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung und Fertigung.

Autodesk Project Bernini

Wachsendes KI-Know-how durch Forschung

Autodesk AI Lab ist der weltweit führende Herausgeber von Peer-Review-Originalstudien zu generativen KI-Modellen, die für CAD-Geometrie trainiert wurden. Unser globales Team von Forschern widmet sich der Förderung sowohl der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Was denken führende Design & Make-Unternehmen wirklich über KI?

Bericht State of Design and Make 2025

Der Zyklus des KI-Hypes trifft auf die Realität

Unsere globale Studie 2025 State of Design & Make zeigt eine Verschlechterung der allgemeinen Stimmung, was darauf hindeutet, dass KI dem klassischen Technologie-Hype-Zyklus folgt, da Führungskräfte mit der Realität der Implementierung, einem anhaltenden Fachkräftemangel und den Grenzen der aktuellen Technologie konfrontiert sind. Trotz dieser Herausforderungen gibt die Mehrheit der Führungskräfte an, dass sie ihre Investitionen in KI-Technologie in den kommenden Jahren erhöhen werden.

Die neuesten Einblicke in aufstrebende Technologien

KI in der Fertigung

Design & Make mit Autodesk

KI in der Fertigung: Der Schlüssel zu intelligenteren und effizienteren Fabriken

Die Fabrik der Zukunft ist intuitiv, intelligent und voller Sensoren – dank KI in der Fertigung. Erfahren Sie, warum dies für Fabriken in der Zukunft wichtig ist.

Artikel lesen
Fusion und Partner bringen die Branche voran

Fusion-Blog

Wie Fusion und Partner die Branche voranbringen

Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern und die Integration fortschrittlicher KI-gestützter Fertigungslösungen verändert Autodesk Fusion die Art und Weise, wie Produkte entwickelt und gefertigt werden.

 

Artikel lesen (Englisch)
Kia Global Design erforscht generative KI

Design & Make mit Autodesk

Kia Global Design erforscht generative KI für das Automobildesign

Bei Kia Global Design hilft generative KI den Automobilkonstrukteuren, Ideen und Innovationen schneller zu entwickeln, und beschleunigt so den Prozess vom ersten Konzept bis zur endgültigen Form.

Bericht lesen (Englisch)

Fertigungslösungen von Autodesk Fusion AI

Autodesk Fusion

Cloudbasierte Produktentwicklungsplattform für CAD, CAM, CAE und Leiterplatten in 3D

Produktinformationen
Fusion für die Fertigung

Profitieren Sie von noch mehr fortschrittlichen Fertigungsfunktionen.

Produktinformationen
Alias

Industriedesign-Software für Skizzenerstellung, Konzeptmodellierung, Oberflächengenerierung und Visualisierung. Erhältlich als Alias Concept, Surface, Design und AutoStudio.

Produktinformationen

Häufig gestellte Fragen zu KI in der Fertigung

Welche Anwendungsbereiche der KI sind in der Fertigung gebräuchlich?

 KI kann bei der Produktentwicklung, der vorausschauenden Wartung, der Qualitätskontrolle und vielem mehr eingesetzt werden. Sie kann auch zur Erstellung von digitalen Zwillingen physischer Elemente zu Test- und Verbesserungszwecken verwendet werden.

Wie wirkt sich KI auf die Fertigung und die Effizienz aus?

KI kann die Geschwindigkeit, Präzision und Qualitätskontrolle in der Fertigung verbessern. Sie kann auch zur Schaffung vollständig autonomer Fabriken führen, die von KI-Systemen betrieben werden, die Roboterproduktionslinien steuern.

Was sind praktische Anwendungsfälle von KI in der Fertigung?

KI kann für die vorausschauende Wartung, die maschinell generierte Ereignisüberwachung und vieles mehr verwendet werden. Sie kann auch zur Umsatzsteigerung beitragen, Konvertierungskosten senken sowie Kundenservice und Qualität verbessern.

Kann KI Probleme vorhersagen, bevor sie auftreten?

Ja, KI kann mögliche Produktfehler erkennen und beheben, bevor sie auftreten.

Welche KI-gestützten Funktionen sind derzeit in Autodesk Fusion verfügbar?

Zu den von Autodesk AI unterstützten Funktionen in Autodesk Fusion gehören die Zeichnungsautomatisierung, Auto-Abhängigkeit und generatives Design.

Die Zeichnungsautomatisierung in Autodesk Fusion optimiert die Erstellung von 2D-Fertigungszeichnungen, indem Ansichten, Bemaßungen und Beschriftungen automatisch erstellt werden. Das spart Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Genauigkeit vom Entwurf bis zur Produktion.

Die Auto-Abhängigkeit in Autodesk Fusion erhöht die Entwurfseffizienz, indem relevante geometrische Abhängigkeiten automatisch angewendet werden, um Genauigkeit zu gewährleisten und manuelle Anpassungen zu reduzieren. Das vereinfacht den Skizzierprozess, verbessert die Konsistenz und beschleunigt Entwurfsiterationen.

Das generative Design in Autodesk Fusion nutzt KI-gesteuerte Algorithmen, um optimierte Entwurfslösungen zu untersuchen, den Materialverbrauch zu reduzieren, die Leistung zu verbessern und Innovationen zu beschleunigen – und all das bei gleichzeitiger Einhaltung von Konstruktionsbeschränkungen und Fertigungsanforderungen.

Was unternimmt Autodesk, um eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung von KI und maschinellem Lernen (ML) sicherzustellen?

Einige KI-Funktionen von Autodesk nutzen kein maschinelles Lernen und benötigen daher keine Daten für das Training der zugrunde liegenden Modelle. Wenn für eine KI-Funktion Daten für das Training erforderlich sind, verwendet Autodesk je nach Funktion unterschiedliche Datenquellen. Weitere Informationen darüber, ob eine KI-Funktion von Autodesk maschinelles Lernen nutzt und welche Datenquellen für das Training verwendet werden, finden Sie auf der KI-Transparenzkarte der jeweiligen Funktion. Diese befindet sich im Abschnitt „Vertrauenswürdige KI“ im Trust Center von Autodesk. Anmerkung: Weitere Transparenzkarten werden in Kürze verfügbar sein.

Mehr FAQ anzeigen