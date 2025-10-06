KI in der Fertigung

Zu den von Autodesk AI unterstützten Funktionen in Autodesk Fusion gehören die Zeichnungsautomatisierung, Auto-Abhängigkeit und generatives Design.



Die Zeichnungsautomatisierung in Autodesk Fusion optimiert die Erstellung von 2D-Fertigungszeichnungen, indem Ansichten, Bemaßungen und Beschriftungen automatisch erstellt werden. Das spart Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Genauigkeit vom Entwurf bis zur Produktion.



Die Auto-Abhängigkeit in Autodesk Fusion erhöht die Entwurfseffizienz, indem relevante geometrische Abhängigkeiten automatisch angewendet werden, um Genauigkeit zu gewährleisten und manuelle Anpassungen zu reduzieren. Das vereinfacht den Skizzierprozess, verbessert die Konsistenz und beschleunigt Entwurfsiterationen.



Das generative Design in Autodesk Fusion nutzt KI-gesteuerte Algorithmen, um optimierte Entwurfslösungen zu untersuchen, den Materialverbrauch zu reduzieren, die Leistung zu verbessern und Innovationen zu beschleunigen – und all das bei gleichzeitiger Einhaltung von Konstruktionsbeschränkungen und Fertigungsanforderungen.