Das Fusion-Add-In „CloudNC CAM Assist Automation“ konvertiert 3D-Modelle von 3-Achsen-Komponenten in Sekundenschnelle in Bearbeitungsstrategien und automatisiert so wiederkehrende CAM-Programmierungsaufgaben.

Es dient als Co-Pilot und liefert unmittelbar Strategien und Schätzungen, was früher Stunden oder Tage gedauert hat.