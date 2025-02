Autodesk ist ein aktives Mitglied der Content Authenticity Initiative (CAI), die sich für die Schaffung eines sicheren Systems für die Herkunft digitaler Inhalte und die Transparenz von Medien einsetzt. Unsere Arbeit innerhalb der CAI ist vollständig konform mit den technischen Spezifikationen, die 2022 von der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) bzw. in den C2PA Content Credentials veröffentlicht wurden.