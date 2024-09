„Wir arbeiten mit Nachdruck daran, ein Ökosystem zu schaffen, in dem unsere Produkte so nah wie möglich am Kunden produziert werden“, erklärt Cambianica. „Das hat einen großen Einfluss auf die Lieferkette. Wenn man in der Nähe produzieren will, braucht man den entsprechenden industriellen Fußabdruck.“

Heute kommen die Vorteile dieser frühen Entscheidung zum Tragen. Decathlon besitzt heute weltweit mehr als 1.700 Filialen und beschäftigt 105.000 Mitarbeitende in einem Unternehmen, das sich über Dutzende von Sportabteilungen erstreckt, von denen jede über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsbudget und eine eigene Abrechnung verfügt. Alle Bereiche beruhen auf drei Säulen: Leistung, Preis und Respekt für die Umwelt. „Auf die eine oder andere Weise ist die Nachhaltigkeit in jedem einzelnen dieser Bereiche ein wichtiges Thema“, meint Cambianica.