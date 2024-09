Mit Autodesk Zeichenprogrammen automatisieren Sie häufige Vorgänge in technischen Zeichnungen, wie das Einfügen von Türen, die Erstellung von Stücklisten und SPS-E/A-Zeichnungen. Überdies bieten Ihnen die spezialisierten Programme eine Vielzahl von Spezialwerkzeugen für verschiedene Branchen. In der AutoCAD Branchenbibliothek haben Sie beispielsweise Zugriff auf über 750.000 intelligente Objekte und Bauteile für Architektur, Maschinenbau, Elektrotechnik und vieles mehr. In Inventor importieren und exportieren Sie Zeichnungsgruppen ganz einfach oder erstellen Zeichnungsdokumente mit automatischen Anordnungen.