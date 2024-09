3D RENDERING

Mit Arnold können Sie fotorealistische und hochauflösende Bilder in kürzerer Zeit generieren. Selbst komplexeste Projekte profitieren von den produktionsreifen Werkzeugen in Arnold. Die skalierbare offene Architektur unterstützt Sie bei der Integration in Ihre Pipeline und bei der Anpassung an Projektanforderungen. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Kameras, Lichtfilter, Ausgabetreiber und Shader erstellen.