Trova un partner di formazione Autodesk

Questa piattaforma di ricerca ufficiale di Autodesk consente di trovare i partner che forniscono servizi di formazione, esperienze di apprendimento personalizzate e supporto.

Diventa un partner di formazione Autodesk (.it)

I nostri partner di formazione supportano gli studenti, i docenti e i professionisti nel loro percorso di apprendimento continuo fornendo strumenti di progettazione, contenuti, corsi di formazione e programmi di studio efficienti essenziali per superare le sfide del mondo reale e prepararsi ad affrontare i lavori futuri.

Autodesk Learning online (inglese)

Gli studenti e i docenti possono utilizzare i contenuti e i corsi aggiornati online di Autodesk Learning. Sono disponibili esercitazioni, verifiche delle competenze e corsi di formazione personalizzati.

Certificazione Autodesk (inglese)

Le certificazioni Autodesk dimostrano competenze avanzate nel proprio settore. Oltre a favorire l'acquisizione di incarichi, le certificazioni Autodesk consentono di distinguersi professionalmente e aggiungere un badge digitale ai propri profili pubblici.

Autodesk Community (.it)

Accedi ai forum e ai blog (inglese) di Autodesk per connetterti con gli utenti come te, porre domande e condividere informazioni. Esiste anche una Education Community (.it) molto attiva.

Sessioni on demand di Autodesk University (inglese)

Autodesk University (AU) è la conferenza dedicata a chi realizza qualsiasi cosa. Riunisce gli innovatori del Design and Make che operano nell'ambito dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, del design dei prodotti, della produzione, dei media e dell'intrattenimento per condividere idee, far progredire le pratiche settoriali ed esplorare opportunità future. Esplora le sessioni su richiesta di AU per ogni professionista del settore Design and Make.