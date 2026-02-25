Apprendimento, formazione e certificazione

Trova un partner di formazione

Impara seguendo i corsi di formazione di un partner autorizzato.

Workshop nel laboratorio CNC del Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Autodesk Fusion.

La tecnologia di Autodesk. Insegnata dai partner.

Inizia subito con l'aiuto di un partner di formazione Autodesk (ALP). Segui i corsi forniti da aziende e società autorizzate da Autodesk® apprezzate per le eccellenti conoscenze e per l'offerta di esperienze di formazione di alta qualità. Autodesk consente ai partner di formazione di utilizzare soluzioni tecnologiche software Autodesk originali, convalida le loro conoscenze avanzate sull'uso delle soluzioni Autodesk e verifica l'efficacia dei loro metodi didattici. I partner di formazione sono qualificati per permetterti di imparare e distinguerti nel tuo settore, nonché acquisire nuove opportunità di lavoro e un avanzamento professionale.

La creazione di un futuro migliore inizia qui

Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Centri di formazione autorizzati ATC®

I centri di formazione autorizzati (ATC) ti danno gli strumenti per velocizzare il tuo avanzamento di carriera. Rivolgiti ai nostri centri di formazione dove, grazie a docenti approvati, imparerai a conoscere a fondo i prodotti e potrai ottenere badge e certificazioni (inglese) professionali.

Per saperne di più
Studenti di Autodesk Fusion.

Partner accademici autorizzati

I partner accademici autorizzati supportano studenti e docenti qualificati. I nostri partner e i loro istruttori certificati Autodesk offrono servizi di formazione che preparano i clienti a cogliere nuove opportunità di lavoro e di avanzamento di carriera, distinguendosi nel proprio settore.

Per saperne di più
Ufficio di Mace Construction Co., Inc. per il cantiere a Greenwich, Londra.

Membership Training Provider

Il Membership Training Provider Program (.it) è un programma di collaborazione professionale tra Autodesk e il direttivo nazionale dei principali sindacati e delle loro strutture formative. Questo programma è destinato a sindacati qualificati, provider di corsi di formazione associati a sindacati, associazioni di categoria e organizzazioni simili approvate da Autodesk.

Per saperne di più (.it)
Un uomo seduto ad una scrivania che utilizza un computer.

Ti interessa diventare un partner di formazione Autodesk?

I nostri partner di formazione supportano gli studenti, i docenti e i professionisti nel loro percorso di apprendimento continuo fornendo strumenti di progettazione, contenuti, corsi di formazione e programmi di studio efficienti essenziali per superare le sfide del mondo reale e prepararsi ad affrontare i lavori futuri.

Istruttori certificati Autodesk

Gli istruttori certificati Autodesk (ACI) sono professionisti qualificati, affiliati a partner di formazione Autodesk e riconosciuti a livello internazionale per la conoscenza dei prodotti e le metodologie e abilità didattiche. Autodesk fornisce agli istruttori certificati gli strumenti di formazione necessari per consentire agli innovatori del futuro di utilizzare le soluzioni Autodesk in un mondo in continua evoluzione.

Risorse di formazione aggiuntive

Scopri le nostre opzioni di formazione.

Trova un partner di formazione Autodesk

Questa piattaforma di ricerca ufficiale di Autodesk consente di trovare i partner che forniscono servizi di formazione, esperienze di apprendimento personalizzate e supporto.

 

Diventa un partner di formazione Autodesk (.it)

I nostri partner di formazione supportano gli studenti, i docenti e i professionisti nel loro percorso di apprendimento continuo fornendo strumenti di progettazione, contenuti, corsi di formazione e programmi di studio efficienti essenziali per superare le sfide del mondo reale e prepararsi ad affrontare i lavori futuri.

 

Autodesk Learning online (inglese)

Gli studenti e i docenti possono utilizzare i contenuti e i corsi aggiornati online di Autodesk Learning. Sono disponibili esercitazioni, verifiche delle competenze e corsi di formazione personalizzati.

 

Certificazione Autodesk (inglese)

Le certificazioni Autodesk dimostrano competenze avanzate nel proprio settore. Oltre a favorire l'acquisizione di incarichi, le certificazioni Autodesk consentono di distinguersi professionalmente e aggiungere un badge digitale ai propri profili pubblici.

 

Autodesk Community (.it)

Accedi ai forum e ai blog (inglese) di Autodesk per connetterti con gli utenti come te, porre domande e condividere informazioni. Esiste anche una Education Community (.it) molto attiva.

 

Sessioni on demand di Autodesk University (inglese)

Autodesk University (AU) è la conferenza dedicata a chi realizza qualsiasi cosa. Riunisce gli innovatori del Design and Make che operano nell'ambito dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, del design dei prodotti, della produzione, dei media e dell'intrattenimento per condividere idee, far progredire le pratiche settoriali ed esplorare opportunità future. Esplora le sessioni su richiesta di AU per ogni professionista del settore Design and Make.