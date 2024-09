Autodesk Forma è il primo set di funzionalità cloud appositamente pensate per il settore AEC. Architetti e progettisti che lavorano a studi sull'attuabilità e alla progettazione concettuale trovano in Forma strumenti potenti ma intuitivi, basati sull'intelligenza artificiale. Disponibile come prodotto integrato nella AEC Collection o come abbonamento singolo.