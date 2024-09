Par exemple, dans les cas suivants :

Vous disposez d’une licence perpétuelle de la version 2020 (ou antérieure) d’un produit autonome.

Vous disposez d’une licence éducative et vous travaillez hors ligne.

Pour demander un code d’activation, vous devez d’abord obtenir un code de demande. Pour en savoir plus, consultez l’article Rechercher le code de demande pour l’activation manuelle (Site Web France).

Ensuite, activez votre licence sur le site Enregistrement et activation des produits Autodesk.

Important : Autodesk ne prend plus en charge l’activation hors ligne manuelle des versions 2021 et ultérieures de ses produits. Si vous disposez d’une licence perpétuelle de la version 2021 ou d’une version ultérieure d’un produit et que vous souhaitez l’utiliser dans un environnement hors ligne, vous pouvez activer votre logiciel en ligne une fois pour effectuer le processus d’enregistrement. Vous pouvez ensuite utiliser le logiciel hors ligne. Ce changement ne s’applique pas aux licences réseau d’abonnements ou aux versions antérieures que vous avez déjà activées hors ligne. Vous pouvez continuer à les utiliser comme avant.