Dans Autodesk Account, les administrateurs peuvent affecter et annuler l’affectation des accès aux produits et aux services aussi souvent que nécessaire. Nous vous recommandons d’effectuer cette opération à la fin de chaque trimestre ou au début du trimestre suivant afin de libérer des postes pour d’autres étudiants. Cette action peut être réalisée dans le portail pour chaque utilisateur ou via la suppression en bloc au niveau du groupe. Consultez l’article Ajout et suppression d’utilisateurs.

L’étudiant ne peut plus se connecter au produit une fois que son affectation a été annulée. Le compte et le contenu sous-jacents restent toutefois en place. Si vous devez réaffecter l’accès à l’étudiant, vous pouvez l’ajouter à nouveau au compte ou au groupe et son travail réapparaîtra.