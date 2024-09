Les enseignants et les administrateurs système des établissements d’enseignement doivent confirmer leur éligibilité pour obtenir l’accès aux licences éducatives multi-utilisateurs et réseau. Dans le cadre de ce processus, vous devrez peut-être fournir un justificatif d’emploi dans un établissement d’enseignement agréé.

Important : veillez à demander la confirmation de votre éligibilité suffisamment à l’avance afin de pouvoir accéder au logiciel avant le début de vos cours. Si votre établissement n’est pas répertorié en tant qu’établissement d’enseignement agréé, la validation peut prendre sept jours ou plus. Une fois votre éligibilité confirmée, vous bénéficierez d’un accès gratuit* d’un an aux logiciels et aux services Autodesk via Autodesk Education Community (.fr). (Vous pouvez renouveler votre accès tous les ans tant que vous êtes éligible.)