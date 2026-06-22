Il existe cinq workflows courants pour lesquels Autodesk recommande aux professionnels indépendants et aux équipes de combiner les jetons Flex avec leurs abonnements logiciels afin d’améliorer la productivité et la valeur de leurs projets.

Cas d’utilisation 1 : accéder à la version complète d’AutoCAD lorsque les projets en exigent davantage

Allez au-delà de la 2D, uniquement quand vous en avez besoin. Votre abonnement à AutoCAD LT vous permet de gérer les dessins courants. Lorsqu’un projet nécessite une modélisation 3D ou des jeux d’outils spécialisés notamment pour l’architecture, la mécanique ou l’électricité, utilisez les jetons Flex afin d’accéder à la version complète d’AutoCAD pour la journée. Aucune mise à niveau ni aucun achat de nouvel abonnement AutoCAD ne sont requis. Payez pour ce dont vous avez besoin. Accédez à ce que vous voulez.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT avec des jetons Flex pour accéder à AutoCAD.

Objectif du workflow : Accéder aux fonctionnalités 3D et aux jeux d’outils spécialisés par secteur, projet par projet, sans mettre à niveau votre abonnement.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de conception qui travaillent principalement en 2D, mais qui ont parfois besoin de la pleine puissance d’AutoCAD.

Quantité de jetons recommandée

Commencez avec 33 jetons.

Les professionnels ont tendance à utiliser 250 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Cas d’utilisation 2 : réaliser un travail prêt pour le BIM sans abonnement complet à Revit

Réalisez des projets BIM sans frais généraux. Utilisez les jetons Flex pour accéder à Revit lorsqu’un projet nécessite des modèles de bâtiment 3D, une coordination ou des livrables BIM. Conservez votre abonnement à AutoCAD LT (ou à Revit LT) pour vos tâches quotidiennes et passez à Revit uniquement lorsque le projet l’exige.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT ou à AutoCAD Revit LT Suite avec jetons Flex pour accéder à la version complète de Revit.

Objectif du workflow : Accéder à la version complète de Revit pour la modélisation BIM, la coordination et les livrables sur certains projets sans souscrire d’abonnement distinct.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de construction qui gèrent à la fois des dessins traditionnels et des travaux BIM occasionnels.

Quantité de jetons recommandée

Commencez avec 33 jetons.

Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Cas d’utilisation 3 : accéder à la conception mécanique 3D quand vous en avez besoin

Passez à la conception mécanique 3D complète, projet par projet. Vous travaillez dans Fusion ou AutoCAD et vous avez besoin de modélisation paramétrique, de gestion d’assemblage ou de conception détaillée de pièces ? Utilisez les jetons Flex pour accéder à Inventor Professional pour les projets qui en ont besoin, puis revenez à votre configuration habituelle lorsque vous avez terminé.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à à AutoCAD, à Fusion ou à Product Design and Manufacturing Collection avec des jetons Flex pour accéder à Inventor Professional.

Objectif du workflow : Accéder à toutes les fonctionnalités de conception mécanique 3D et de modélisation paramétrique sur certains projets sans abonnement distinct à Inventor.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises de fabrication et les concepteurs de produits qui utilisent principalement Fusion ou des outils plus légers, mais qui ont ponctuellement besoin des fonctionnalités avancées d’Inventor.

Quantité de jetons recommandée

Commencez avec 33 jetons.

Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Cas d’utilisation 4 : passer au niveau supérieur avec la simulation, le rendu et la FAO avancés

Des outils avancés pour les projets qui en ont besoin. Vous travaillez déjà dans Fusion ? Utilisez les jetons Flex pour accéder aux extensions de simulation, de rendu cloud, de conception générative et de FAO avancée. Obtenez la puissance dont vous avez besoin pour des projets spécifiques sans vous engager dans une mise à niveau permanente.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Fusion et jetons Flex pour accéder aux extensions Fusion pour le rendu.

Objectif du workflow : Exécuter des simulations avancées, générer des rendus photoréalistes et accéder à des outils de fabrication spécialisés pour chaque projet.

Qui en bénéficie : Les concepteurs de produits et les petits fabricants qui ont besoin de fonctionnalités avancées sur certains projets, mais pas tous les jours.

Quantité de jetons recommandée

Commencez avec 33 jetons.

Les professionnels ont tendance à utiliser 33 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Cas d’utilisation 5 : faire évoluer votre équipe créative pendant les pics de production

Davantage d’artistes. Davantage d’outils. Pas d’engagement à long terme. Les demandes de production fluctuent. Utilisez les jetons Flex pour permettre à votre équipe d’accéder à Maya, à 3ds Max ou à d’autres outils créatifs pendant les périodes de pointe. Faites appel à des indépendants, passez d’un outil à l’autre ou accédez à Arnold pour le rendu, puis revenez à la normale une fois le projet terminé.

Acheter des jetons

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Maya ou à 3ds Max et jetons Flex pour accéder à des outils Médias et divertissement supplémentaires ou à un accès en cas de dépassement de capacité.

Objectif du workflow : Augmenter l’accès aux outils créatifs pendant les pics de production, puis le réduire à la fin des projets, sans postes supplémentaires ni engagement à long terme.

Qui en bénéficie : Les studios, les indépendants et les petites équipes M&E qui gèrent des demandes de projets variables et des budgets serrés.

Quantité de jetons recommandée

Commencez avec 33 jetons.

Les professionnels utilisent généralement 275 jetons par utilisateur et par an dans Maya et 100 jetons par utilisateur et par an pour 3ds Max pour ce type d’usage.

Ressources supplémentaires