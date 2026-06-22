Autodesk pour petites entreprises 

Des logiciels de conception et de fabrication aussi efficaces que votre entreprise.

Instauration d’un minimum d’achats pour Autodesk Flex

Autodesk Flex vous permet d’acheter des jetons à l’avance pour profiter d'un accès flexible à plus de 100 produits Autodesk moyennant un tarif journalier. Les tarifs varient en fonction des produits utilisés. Flex constitue une excellente option pour les membres d’une équipe ou les indépendants qui souhaitent découvrir un produit ou qui n’ont besoin que d’un accès pour un projet.

Combinez des jetons Flex avec des produits Autodesk sur certains projets pour :

  • accéder à des fonctionnalités 3D, à la modélisation BIM et à des jeux d’outils spécialisés par secteur ;
  • exécuter des simulations avancées, générer des rendus photoréalistes et accéder à des outils de fabrication spécialisés ;
  • augmenter l’accès aux logiciels pendant les pics de production, sans postes supplémentaires ni engagement à long terme.

Choisissez parmi nos produits conçus pour les entreprises comme la vôtre

Autodesk propose aux professionnels des solutions accessibles, notamment AutoCAD pour le dessin 2D et 3D, et Fusion pour la modélisation et l’impression 3D.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD

Découvrez notre logiciel de CAO 2D et 3D. L’abonnement comprend AutoCAD, les jeux d’outils spécialisés et les applications.

CHF 244*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Revit

Planifiez, concevez, construisez et gérez des bâtiments grâce à de puissants outils de modélisation des données du bâtiment.

CHF 352*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Fusion

Découvrez notre logiciel cloud de CAO, de FAO, d’IAO et de conception de cartes de circuits imprimés pour la conception de produits.

CHF 82*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Maya

Découvrez notre logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour le cinéma, les jeux vidéo et la télévision.

CHF 238*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

* TVA estimée incluse

Trouvez le forfait Autodesk idéal pour votre entreprise

Tous les abonnements et achats de jetons Flex incluent une assistance pendant les heures ouvrées locales, l’authentification unique (SSO) et des rapports d’utilisation. Les abonnements annuels et mensuels, ainsi que Flex, sont assortis de garanties de remboursement. 

Graphique de calendrier représentant les abonnements annuels

Abonnement annuel

Idéal pour les équipes de production stables
Si vous...

  • utilisez le même produit au quotidien
  • disposez de concepteurs ou d’ingénieurs à temps plein
  • avez besoin d’un accès continu
  • préférez vous appuyer sur des budgets prévisibles

Dans ce cas, choisissez un abonnement d’un an :

  • Réalisez des économies à coup sûr
  • Économisez jusqu’à 33 % par rapport à l’abonnement mensuel
Découvrir les abonnement annuels
Graphique de calendrier représentant les abonnements mensuels

Abonnement mensuel

Idéal pour la flexibilité à court terme

Si vous...

  • travaillez sur des projets saisonniers
  • embauchez temporairement
  • avez besoin de gérer les flux de trésorerie
  • ne souhaitez pas d’engagement à long terme

Choisissez ensuite un abonnement mensuel :

  • Payez chaque mois
  • Ajoutez ou supprimez des utilisateurs à tout moment
  • Passez à un abonnement annuel en cas de besoin
Commencer par un abonnement mensuel
Graphique de jetons Flex à côté d’un graphique d’utilisation des jetons

Flex

Idéal pour un usage partagé ou l’accès à plusieurs produits

Si vous... 

  • utilisez plusieurs produits Autodesk
  • n’avez besoin que d’un accès occasionnel 
  • travaillez avec des sous-traitants 
  • souhaitez partager l’accès avec une équipe 

Achetez des jetons Flex : 

  • Effectuez un paiement anticipé pour les jours d’utilisation 
  • Accédez à plus de 100 produits Autodesk 
  • Partagez des jetons entre différents utilisateurs
En savoir plus sur Flex
Icône représentant un ordinateur portable avec des graphiques qui représentent l’essai et la configuration

Essayer et explorer

Idéal pour débuter

Si vous...

  • souhaitez découvrir avant d’acheter
  • évaluez des produits
  • apprenez en autodidacte

Choisissez les options suivantes :

  • Essais gratuits (accès jusqu’à 30 jours)
  • Niveau gratuit d’accès aux API pour les développeurs
Commencer par un accès gratuit

Présentation d’Autodesk pour les petites entreprises

Autodesk s’engage à accompagner les petites entreprises en leur offrant l'expérience, la flexibilité et les tarifs dont elles ont besoin pour se développer et rester compétitives. Lisez l’annonce Autodesk for Small Business (anglais) et consultez notre nouveau rapport State of Small Business pour découvrir comment les petites entreprises façonnent l’avenir de la conception et de la fabrication.

Rapport State of Small Business (anglais)

Découvrez l’utilisation des logiciels Autodesk par les professionnels

Conception de villes modulaires

RAD LAB utilise Revit pour transformer des terrains vagues en espaces communautaires dynamiques et mobiles construits à partir de conteneurs maritimes.

Regarder le témoignage

Création de rangements plus intelligents

GoBe et Sample Studio ont utilisé Fusion pour concevoir, prototyper et faire évoluer un produit, de l’idée initiale au produit prêt pour la vente au détail.

Regarder le témoignage

Tout le pouvoir de la mise en scène

Après des années à l’imaginer, l’artiste de conception 3D JL Mussi a finalement donné vie à son premier court-métrage grâce à Flow Studio.

Lire le témoignage

Conception de pièces plus légères

Découvrez comment Shute Dynamics utilise la conception générative de Fusion pour créer des pièces de voitures de course plus légères et plus solides pour Pikes Peak.

Lire le témoignage (anglais)

Remaniement des soins de santé

EzeRx combine l’ingénierie, l’IA et la conception durable pour créer des solutions de santé qui améliorent les soins et réduisent l’impact environnemental.

Lire le témoignage (anglais)

Images reproduites avec l’aimable autorisation d’EzeRx

Numérisation des conceptions

La créatrice de sacs à main de luxe Wendy Stevens donne un nouvel élan à son activité avec AutoCAD LT après un terrible incendie.

Lire le témoignage (anglais)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Wendy Stevens.

Lancez-vous avec des outils professionnels dont le prix est adapté aux réalités quotidiennes de l’entreprise

AutoCAD LT et Revit LT offrent un accès abordable aux fonctionnalités essentielles de dessin 2D et de modélisation 3D, offrant ainsi aux équipes les outils dont elles ont besoin pour le travail quotidien. Les professionnels combinent leurs abonnements avec des jetons Flex pour débloquer des jeux d’outils 3D et BIM avancés dans AutoCAD et Revit, projet par projet.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD LT

Accédez à notre logiciel de CAO 2D économique pour le dessin et la documentation.

CHF 65*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD Web

Dessinez, annotez et ajoutez des données de champ à vos dessins en ligne via un navigateur Web ou votre appareil mobile. Accédez aux fichiers DWG et modifiez-les, et collaborez rapidement avec les utilisateurs d’AutoCAD sur les conceptions.

CHF 11*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Revit LT

Profitez d’un outil BIM 3D simplifié pour la production de documentation et de conceptions architecturales 3D.

CHF 65*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Autodesk Flow Studio

Créez des effets visuels époustouflants avec un outil d’IA qui vous assure un contrôle total Transformez vos métrages en scènes CG que vous pouvez diriger, monter et exporter à l’aide d’outils de capture de mouvements, de suivi caméra, d’animation et de compositing basés sur l’IA.

 
Comparatif des niveaux
Détails du produit

* TVA estimée incluse

Dessiner plus intelligemment grâce à l’IA dans AutoCAD

Autodesk AI vous aide à travailler plus vite en automatisant les tâches répétitives et en réduisant les modifications manuelles. Transformez rapidement les annotations en mises à jour, placez des blocs intelligemment et nettoyez les dessins en moins de clics. Consacrez moins de temps aux révisions et profitez-en pour faire avancer vos projets en toute confiance.

Vous souhaitez bénéficier d’autres fonctionnalités avec votre abonnement ? Effectuez des regroupements et économisez grâce à ces offres

Accédez à une multitude d’outils de productivité et d’automatisation, et économisez jusqu’à 80 % sur les licences annuelles individuelles grâce à nos offres groupées.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD Revit LT Suite

Accédez à Revit LT et à AutoCAD LT à un prix avantageux.

CHF 82*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Architecture Engineering & Construction Collection

Tirez parti de puissants outils de CAO et BIM pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design et plus encore.

CHF 427*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Product Design & Manufacturing Collection

Accédez à des outils professionnels de développement de produits et de planification de la fabrication : Inventor, AutoCAD, Fusion et bien d’autres encore.

CHF 390*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

OFFRE SPÉCIALE

Media & Entertainment Collection

Découvrez notre logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour le cinéma, les jeux vidéo et la télévision.

CHF 325*/mois
Ajouter au panier
Détails du produit

* TVA estimée incluse

Commencez par consulter ces ressources

AutoCAD

  • Créez plus rapidement et avec précision des dessins 2D et des modèles 3D. Ce guide de démarrage rapide (anglais) vous aide à développer vos compétences et à travailler en toute confiance.
  • Regardez notre webinaire (anglais) afin de découvrir cinq conseils pratiques concernant AutoCAD pour travailler plus vite, éviter les erreurs et développer votre activité en toute confiance.
  • Regardez cette vidéo (anglais) pour découvrir comment les outils de nettoyage AutoCAD aident les équipes de petite taille à détecter et à corriger rapidement les erreurs de dessin.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance AutoCAD ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources (.fr).

AutoCAD LT

  • Vous découvrez AutoCAD LT ou vous avez besoin d’une remise niveau ? Ce guide de démarrage rapide (anglais) aide les équipes de petite taille à acquérir rapidement des compétences essentielles en dessin, pour leur permettre de créer des dessins précis et de maintenir leur niveau de productivité dès le premier jour.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance d’AutoCAD LT ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources (.fr).

Revit

  • Vous découvrez Revit ou vous avez besoin d’un petit rappel ? Ce guide de démarrage rapide (anglais) vous aide à acquérir les compétences BIM de base afin de pouvoir créer, documenter et collaborer sur des projets en toute confiance dès le premier jour.

  • Développez votre expertise Revit plus rapidement et apprenez à votre propre rythme. Regardez des didacticiels couvrant les principaux workflows, les outils de modélisation, la documentation et la coordination de projet.

  • Renforcez vos workflows Revit au quotidien grâce à des formations sur les compétences essentielles axées sur les outils et les techniques les plus utilisés par les architectes, les ingénieurs et les équipes de conception.

  • Vous recherchez l’assistance de Revit ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources (.fr).

Revit LT

  • Lancez-vous avec des workflows de BIM rationalisés à l’aide de ce guide de démarrage rapide (anglais), conçu pour vous aider à créer des conceptions de bâtiments précises et à les documenter efficacement.
  • Développez votre expertise Revit plus rapidement et apprenez à votre propre rythme. Regardez des didacticiels couvrant les principaux workflows, les outils de modélisation, la documentation et la coordination de projet.
  • Renforcez vos workflows Revit au quotidien grâce à des formations sur les compétences essentielles axées sur les outils et les techniques les plus utilisés par les architectes, les ingénieurs et les équipes de conception.
  • Vous recherchez l’assistance de Revit ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources (.fr).

Fusion

  • Développez vos compétences en CAO avec des workflows Fusion conçus pour les entreprises en plein essor. Ce guide de démarrage rapide (anglais) vous montre comment concevoir, modéliser, assembler et préparer des produits en vue de leur mise en production, et concrétiser ainsi vos idées plus rapidement.
  • Découvrez les principaux outils et workflows de Fusion dans cette série de vidéos qui vous montre comment concevoir et fabriquer un moulinet de pêche complet.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance de Fusion ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources (.fr).

Maya

Flow Studio

Explorez des solutions gratuites, des API et bien plus encore

try-free-trial-icon

Essais gratuits

Téléchargez une version d’évaluation gratuite pour découvrir toutes les fonctionnalités de nos dernières versions de logiciels de conception 3D.

 

Démarrer votre essai gratuit
school-id-icon

Accès sous licence éducative

Les étudiants peuvent se préparer aux emplois de l’avenir grâce à un accès gratuit aux logiciels Autodesk.

Voir les logiciels gratuits pour les étudiants (.fr)
api autodesk

API Autodesk

Commencez à utiliser gratuitement les API cloud pour personnaliser les workflows et créer des solutions adaptées à votre entreprise.

Découvrir les API cloud

Besoin d’aide ? Demandez à Autodesk Assistant!

Contactez un spécialiste pendant les heures de bureau locales à l’aide de l’Assistant. Des restrictions et des exclusions peuvent s’appliquer.

Demander à Autodesk Assistant

Quel est votre niveau d’assistance actuel ?

Les différents abonnements comportent différentes catégories d’assistance. Découvrez le niveau d’assistance qui correspond à votre abonnement.

Voir les niveaux d’assistance

Recevez les dernières informations sur nos promotions et offres spéciales

Inscrivez-vous pour recevoir par e-mail des alertes sur toutes nos offres spéciales et promotions.

Communiquez, apprenez et évoluez avec la Communauté Autodesk

Trouvez des réponses à vos questions, partagez votre expertise, donnez votre avis et communiquez avec vos pairs au sein de la communauté. Faites-nous part de vos commentaires sur Autodesk pour les petites entreprises par e-mail à l’adresse smallbusiness@autodesk.com.

Hub de la communauté

Trouvez votre communauté

Posez des questions, obtenez des solutions concrètes et entrez en contact avec des utilisateurs expérimentés.

 

Explorer la communauté (.fr)

Communauté AECO

The Big Room

Rejoignez le hub des professionnels du secteur AECO pour partager des idées, collaborer et développer votre réseau.

 

Créer votre réseau

Échange et discussion

Rencontres virtuelles

Rencontrez vos pairs et discutez des sujets qui vous intéressent lors de rencontres en ligne.

 

Faire des rencontres

APPRENTISSAGE ET COMMENTAIRES

Forums sur les produits

Posez des questions, communiquez avec d’autres utilisateurs et partagez vos commentaires.

 

Parcourir les forums

Vous avez une histoire étonnante à raconter ?

Partagez votre témoignage Autodesk Design & Make pour avoir une chance d’apparaître sur notre site Web et de faire partie des leaders de la conception et de la fabrication.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je combiner des jetons Flex avec un abonnement à AutoCAD LT ?

Allez au-delà de la 2D, uniquement lorsque vous en avez besoin. Déverrouillez la version complète d’AutoCAD lorsque vos projets en exigent plus. Votre abonnement à AutoCAD LT vous permet de gérer les dessins courants. Lorsqu’un projet nécessite une modélisation 3D ou des jeux d’outils spécialisés, notamment pour l’architecture, la mécanique ou l‘électricité, utilisez les jetons Flex pour accéder à la version complète d’AutoCAD pour la journée. Aucune mise à niveau ni aucun achat de nouvel abonnement à AutoCAD ne sont requis. Payez pour ce dont vous avez besoin. Accédez à ce que vous voulez.

 

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT avec des jetons Flex pour accéder à AutoCAD. 

Objectif du workflow : Accès aux fonctionnalités 3D et aux jeux d’outils spécialisés par secteur, projet par projet, sans mettre à niveau votre abonnement.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de conception qui travaillent principalement en 2D, mais qui ont parfois besoin de la pleine puissance d’AutoCAD. 

 

Quantité de jetons recommandée : 

  • Commencez avec 33 jetons. 
  • Les professionnels ont tendance à utiliser 250 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des jetons Flex avec les abonnements, consultez cet article d’assistance (.fr).

 

Ressources supplémentaires

Comment puis-je combiner des jetons Flex avec un abonnement à AutoCAD LT ou à Revit LT ?

Réalisez des projets de modélisation BIM sans frais généraux. Réalisez des travaux prêts pour le BIM sans abonnement complet à Revit. Utilisez les jetons Flex pour accéder à Revit lorsqu’un projet nécessite des modèles de bâtiment 3D, une coordination ou des livrables BIM. Conservez votre abonnement à AutoCAD LT (ou à Revit LT) pour vos tâches quotidiennes et passez à Revit uniquement lorsque le projet l’exige.
 

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT ou à AutoCAD Revit LT Suite avec jetons Flex pour accéder à la version complète de Revit.

Objectif du workflow : Accès à la version complète de Revit pour la modélisation BIM, la coordination et les livrables sur certains projets sans souscrire d’abonnement distinct.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de construction qui gèrent à la fois des dessins traditionnels et des travaux de modélisation BIM occasionnels. 
 

Quantité de jetons recommandée : 

  • Commencez avec 33 jetons. 
  • Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des jetons Flex avec les abonnements, consultez cet article d’assistance (.fr).
 

Ressources supplémentaires

Comment puis-je combiner des jetons Flex avec un abonnement à AutoCAD, à Fusion ou à Product Design and Manufacturing Collection ?

Passez à la conception mécanique 3D complète, projet par projet : Vous travaillez dans Fusion ou AutoCAD et vous avez besoin de fonctionnalités de modélisation paramétrique, de gestion des ensembles ou de conception détaillée de pièces ? Utilisez les jetons Flex pour accéder à Inventor Professional pour les projets qui en ont besoin, puis revenez à votre configuration habituelle une fois que vous avez terminé. Accédez à la conception mécanique 3D uniquement quand vous en avez besoin.

 

Combinaison d’abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD, à Fusion ou à Product Design and Manufacturing Collection avec des jetons Flex pour accéder à Inventor Professional. 

Objectif de workflow : Accès à toutes les fonctionnalités de conception mécanique 3D et de modélisation paramétrique sur certains projets sans abonnement distinct à Inventor.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises de fabrication et les concepteurs de produits qui utilisent principalement Fusion ou des outils moins sophistiqués, mais qui ont ponctuellement besoin des fonctionnalités avancées d’Inventor. 

 

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons. 
  • Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des jetons Flex avec les abonnements, consultez cet article d’assistance (.fr).

 

Ressources supplémentaires

Comment combiner des jetons Flex avec un abonnement à Fusion ?

Des outils avancés pour les projets qui en ont besoin. Vous travaillez déjà dans Fusion ? Utilisez les jetons Flex pour accéder aux extensions de simulation avancée, de rendu cloud, de conception générative et de FAO avancée. Obtenez la puissance dont vous avez besoin pour des projets spécifiques sans vous engager dans une mise à niveau permanente.

 

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Fusion et jetons Flex pour accéder aux extensions Fusion pour le rendu.

Objectif du workflow : Exécuter des simulations avancées, générer des rendus photoréalistes et accéder à des outils de fabrication spécialisés pour chaque projet.

Qui en bénéficie : Les concepteurs de produits et les petits fabricants qui ont besoin de fonctionnalités avancées sur certains projets, mais pas tous les jours.

 

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons.
  • Les professionnels ont tendance à utiliser 33 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des jetons Flex avec les abonnements, consultez cet article d’assistance (.fr).

 

Ressources supplémentaires

Comment puis-je combiner des jetons Flex avec un abonnement à Maya ou à 3ds Max ?

Davantage d’artistes. Davantage d’outils. Pas d’engagement à long terme. Faites évoluer votre équipe créative pendant les pics de production, lorsque les demandes de production fluctuent. Utilisez les jetons Flex pour permettre à votre équipe d’accéder à Maya, à 3ds Max ou à d’autres outils créatifs pendant les périodes de pointe. Faites appel à des indépendants, passez d’un outil à l’autre ou accédez à Arnold pour le rendu, puis revenez à la normale une fois le projet terminé.

 

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Maya ou à 3ds Max et jetons Flex pour accéder à des outils Médias et divertissement supplémentaires ou à un accès en cas de dépassement de capacité.

Objectif du workflow : augmenter l’accès aux outils créatifs pendant les pics de production, puis le réduire à la fin des projets, sans postes supplémentaires ni engagement à long terme.

Qui en bénéficie : Les studios, les indépendants et les petites équipes M&E qui gèrent des demandes de projets variables et des budgets serrés. 

 

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons.
  • Les professionnels utilisent généralement 275 jetons par utilisateur et par an dans Maya et 100 jetons par utilisateur et par an pour 3ds Max pour ce type d’usage.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des jetons Flex avec les abonnements, consultez cet article d’assistance (.fr).

 

Ressources supplémentaires

Combien coûtent les abonnements et les mises à niveau ?

Tous les abonnements aux produits comprennent des avantages et sont proposés aux tarifs applicables dans votre région. La mise à niveau vers un plan Business Success coûte environ 200 USD (prix public conseillé) pour les offres admissibles.

Comment puis-je souscrire un abonnement ou passer à un abonnement supérieur ?

Vous pouvez souscrire des abonnements en ligne, par l’intermédiaire d’un représentant Autodesk ou d’un partenaire Autodesk.

Comment puis-je combiner des jetons Flex avec des abonnements à des logiciels Autodesk ?

Il existe cinq workflows courants pour lesquels Autodesk recommande aux professionnels indépendants et aux équipes de combiner les jetons Flex avec leurs abonnements logiciels afin d’améliorer la productivité et la valeur de leurs projets. 

 

Cas d’utilisation 1 : accéder à la version complète d’AutoCAD lorsque les projets en exigent davantage

Allez au-delà de la 2D, uniquement quand vous en avez besoin. Votre abonnement à AutoCAD LT vous permet de gérer les dessins courants. Lorsqu’un projet nécessite une modélisation 3D ou des jeux d’outils spécialisés notamment pour l’architecture, la mécanique ou l’électricité, utilisez les jetons Flex afin d’accéder à la version complète d’AutoCAD pour la journée. Aucune mise à niveau ni aucun achat de nouvel abonnement AutoCAD ne sont requis. Payez pour ce dont vous avez besoin. Accédez à ce que vous voulez.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT avec des jetons Flex pour accéder à AutoCAD. 

Objectif du workflow : Accéder aux fonctionnalités 3D et aux jeux d’outils spécialisés par secteur, projet par projet, sans mettre à niveau votre abonnement.

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de conception qui travaillent principalement en 2D, mais qui ont parfois besoin de la pleine puissance d’AutoCAD.

Quantité de jetons recommandée 

  • Commencez avec 33 jetons. 

  • Les professionnels ont tendance à utiliser 250 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

 

Cas d’utilisation 2 : réaliser un travail prêt pour le BIM sans abonnement complet à Revit

Réalisez des projets BIM sans frais généraux. Utilisez les jetons Flex pour accéder à Revit lorsqu’un projet nécessite des modèles de bâtiment 3D, une coordination ou des livrables BIM. Conservez votre abonnement à AutoCAD LT (ou à Revit LT) pour vos tâches quotidiennes et passez à Revit uniquement lorsque le projet l’exige.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à AutoCAD LT ou à AutoCAD Revit LT Suite avec jetons Flex pour accéder à la version complète de Revit.

Objectif du workflow : Accéder à la version complète de Revit pour la modélisation BIM, la coordination et les livrables sur certains projets sans souscrire d’abonnement distinct. 

Qui en bénéficie : Les petites entreprises d’architecture, d’ingénierie et de construction qui gèrent à la fois des dessins traditionnels et des travaux BIM occasionnels.

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons.

  • Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

 

Cas d’utilisation 3 : accéder à la conception mécanique 3D quand vous en avez besoin

Passez à la conception mécanique 3D complète, projet par projet. Vous travaillez dans Fusion ou AutoCAD et vous avez besoin de modélisation paramétrique, de gestion d’assemblage ou de conception détaillée de pièces ? Utilisez les jetons Flex pour accéder à Inventor Professional pour les projets qui en ont besoin, puis revenez à votre configuration habituelle lorsque vous avez terminé.

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à à AutoCAD, à Fusion ou à Product Design and Manufacturing Collection avec des jetons Flex pour accéder à Inventor Professional.

Objectif du workflow : Accéder à toutes les fonctionnalités de conception mécanique 3D et de modélisation paramétrique sur certains projets sans abonnement distinct à Inventor. 

Qui en bénéficie : Les petites entreprises de fabrication et les concepteurs de produits qui utilisent principalement Fusion ou des outils plus légers, mais qui ont ponctuellement besoin des fonctionnalités avancées d’Inventor.

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons.

  • Les professionnels ont tendance à utiliser 200 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage. 

 

Cas d’utilisation 4 : passer au niveau supérieur avec la simulation, le rendu et la FAO avancés

Des outils avancés pour les projets qui en ont besoin. Vous travaillez déjà dans Fusion ? Utilisez les jetons Flex pour accéder aux extensions de simulation, de rendu cloud, de conception générative et de FAO avancée. Obtenez la puissance dont vous avez besoin pour des projets spécifiques sans vous engager dans une mise à niveau permanente. 
Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Fusion et jetons Flex pour accéder aux extensions Fusion pour le rendu.

Objectif du workflow : Exécuter des simulations avancées, générer des rendus photoréalistes et accéder à des outils de fabrication spécialisés pour chaque projet. 

Qui en bénéficie : Les concepteurs de produits et les petits fabricants qui ont besoin de fonctionnalités avancées sur certains projets, mais pas tous les jours.

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons.

  • Les professionnels ont tendance à utiliser 33 jetons par utilisateur et par an pour ce type d’usage.

 

Cas d’utilisation 5 : faire évoluer votre équipe créative pendant les pics de production

Davantage d’artistes. Davantage d’outils. Pas d’engagement à long terme. Les demandes de production fluctuent. Utilisez les jetons Flex pour permettre à votre équipe d’accéder à Maya, à 3ds Max ou à d’autres outils créatifs pendant les périodes de pointe. Faites appel à des indépendants, passez d’un outil à l’autre ou accédez à Arnold pour le rendu, puis revenez à la normale une fois le projet terminé.

Acheter des jetons

Combinaison d'abonnements aux logiciels et de jetons Flex : Abonnement à Maya ou à 3ds Max et jetons Flex pour accéder à des outils Médias et divertissement supplémentaires ou à un accès en cas de dépassement de capacité. 

Objectif du workflow : Augmenter l’accès aux outils créatifs pendant les pics de production, puis le réduire à la fin des projets, sans postes supplémentaires ni engagement à long terme.

Qui en bénéficie : Les studios, les indépendants et les petites équipes M&E qui gèrent des demandes de projets variables et des budgets serrés.

Quantité de jetons recommandée

  • Commencez avec 33 jetons. 

  • Les professionnels utilisent généralement 275 jetons par utilisateur et par an dans Maya et 100 jetons par utilisateur et par an pour 3ds Max pour ce type d’usage.

Ressources supplémentaires

Pendant combien de temps puis-je utiliser mes jetons Flex, et peuvent-ils être reportés ?

Vous disposez d’un an à compter de la date d’achat pour utiliser vos jetons Flex. Comme Flex est un modèle de prépaiement, les jetons ne sont pas reportés, mais vous pouvez en acheter d’autres à tout moment. Autodesk vous informera lorsque votre solde de jetons sera faible.

Comment l’utilisation des produits Flex est-elle facturée ?

Pour les produits et services facturés à la journée
Lorsqu’un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s’y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé par tranche de 24 heures. Les utilisateurs ne sont pas refacturés s’ils utilisent plusieurs versions ou s’ils rouvrent le produit dans un délai de 24 heures.

 

Par exemple, Priscilla ouvre AutoCAD et s’y connecte de 8 h à 17 h le lundi. Sept jetons sont facturés à son équipe. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. Sept jetons sont facturés à son équipe à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 heures et ne l’ouvre plus de la semaine. Seulement deux jours d’utilisation lui seront facturés.

 

Pour les produits et services facturés au résultat
Les utilisateurs sont facturés à un tarif variable en fonction du type de résultat (le rendu d’une image dans Revit, par exemple).

 

Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.

Est-il possible d’utiliser à la fois des jetons Flex et des abonnements ?

Oui. Les administrateurs peuvent gérer des utilisateurs sous ces deux types de modèles en même temps.

 

Lorsqu’un utilisateur dispose des deux (abonnements et Flex), les abonnements sont utilisés avant les jetons. Si Priscilla dispose, par exemple, à la fois de Flex et d’un abonnement à AutoCAD, son abonnement est utilisé lors de l’accès à AutoCAD. Aucun jeton n’est déduit. Si elle accède à Revit sans abonnement, des jetons sont consommés.

Afficher plus de questions