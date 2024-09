Dans le cadre du nouveau processus d’achat d’abonnements, votre partenaire configurera votre devis (envoyé par Autodesk) et continuera à participer à toutes les phases d’avant-vente et d’après-vente, à l’exception du paiement, qui s’effectuera directement entre vous et Autodesk.

Autodesk met tout en œuvre pour améliorer votre expérience en rationalisant le processus de transaction et en vous proposant un service plus personnalisé.