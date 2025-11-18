Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
L’animation basée sur l’IA consiste à créer ou à améliorer des animations à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Elle peut améliorer le processus d’animation traditionnel en automatisant certaines parties du flux de travail pour le rendre beaucoup plus rapide. L’animation basée sur l’IA peut également contribuer à rendre les animations plus réalistes en analysant et en recréant des mouvements ou des effets visuels réalistes tels que la fumée, le feu et l’eau.
En automatisant certaines tâches répétitives, l’animation basée sur l’IA accroît l’efficacité, ce qui permet aux animateurs de se concentrer sur des aspects plus créatifs tels que le développement des personnages et la narration visuelle. Elle peut également offrir aux petits studios d’animation un certain niveau de complexité pour les environnements, les effets visuels, les textures, l’éclairage et d’autres aspects de la production qu’ils ne peuvent pas forcément atteindre manuellement. Certains logiciels d’animation basée sur l’IA peuvent également permettre d’économiser sur l’équipement nécessaire à l’animation traditionnelle ou à la production virtuelle, comme le matériel de capture de mouvement et les arrière-plans d’écran vert ou bleu.
Il existe une idée fausse selon laquelle certains outils d’animation basée sur l’IA réduiraient la créativité des animateurs, voire les remplaceraient complètement. Cependant, la technologie d’animation basée sur l’IA peut permettre aux animateurs de profiter du meilleur des deux mondes : bénéficier de la puissante efficacité des logiciels d’animation basée sur l’IA tout en conservant un contrôle créatif total.
L’animation basée sur l’IA fonctionne en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique avancés, un sous-ensemble de l’IA, pour automatiser ou améliorer le processus d’animation traditionnel. Les algorithmes d’IA sont tout d’abord entraînés sur des tranches massives de données, telles que le mouvement et le comportement des personnes, des animaux, des véhicules et d’autres entités animées. L’IA peut ainsi acquérir des caractéristiques spécifiques telles que des expressions faciales humaines, des gestes et d’autres actions.
Une IA d’animation entraînée peut alors prendre des commandes de saisie et les utiliser pour automatiser certains aspects du processus d’animation. Les modèles d’IA générative qui utilisent l’approche de la boîte noire exécutent des commandes de conversion de texte en vidéo. Ils prennent des invites textuelles humaines et produisent une animation vidéo complètement générée par l’IA. Le processus est entièrement automatisé et les artistes de l’animation ne peuvent pas modifier le résultat. Cependant, il existe des solutions qui remettent le contrôle créatif entre les mains des artistes. Par exemple, Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) dispose d’une technologie innovante de conversion de vidéo en scène 3D qui utilise l’IA pour générer des animations 3D à partir de vidéos en prises de vues réelles. Ces outils d’IA avancés automatisent plusieurs processus d’animation 3D autrefois longs et coûteux, tout en préservant le contrôle créatif complet des animateurs.
Les modèles d’animation basée sur l’IA générative de type « boîte noire » peuvent automatiser entièrement la création de courtes vidéos animées par l’IA à partir de simples invites textuelles. Cependant, ils ne permettent pas aux artistes de modifier ni de contrôler entièrement le résultat, et ne sont actuellement pas bien adaptés à la réalisation de productions animées complètes.
En revanche, la solution d’animation basée sur l’IA d’Autodesk Flow Studio offre aux artistes un contrôle total grâce à sa technologie de conversion de vidéo en scène 3D, ce qui leur permet, quels que soient leur niveau de compétence et leur budget, de réaliser leur rêve de produire des films entièrement animés. Les créateurs peuvent filmer des vidéos à partir de n’importe quelle caméra et les importer dans Autodesk Flow Studio, qui convertit la vidéo en scènes 3D entièrement modifiables. Les utilisateurs peuvent monter ensemble une séquence vidéo et Autodesk Flow Studio la recrée dans l’espace 3D en faisant correspondre la relation de chaque plan entre le caméra, les acteurs et l’environnement grâce à la technologie de nuage de points pour produire un alignement et un mouvement réalistes.
Les éléments 3D créés par Autodesk Flow Studio (animation, squelettage de personnages, plaque nette, suivi de caméra et éclairage) correspondent à la vidéo téléversée, mais avec des résultats entièrement modifiables. Les personnages 3D créés utilisent la capture de mouvement automatisée basée sur la vidéo et sont dotés d’une ossature pour recréer les mouvements du corps, des mains et du visage des acteurs avec une possibilité de modification complète. Les utilisateurs peuvent exporter des éléments individuellement vers des formats de fichier interopérables tels que description universelle de scène (site Web É.-U.) (désormais connu sous le nom d’OpenUSD) ou FBX (site Web É.-U.) . Les artistes peuvent également exporter l’intégralité de la scène 3D pour l’importer et la travailler dans des logiciels d’animation 3D populaires tels qu’Autodesk Maya ou Unreal Engine.
Logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour les films, les jeux et la télévision
Outils pour les effets visuels 3D, la finition et l'assemblage 3D : Flame, Flame Assist, Flare et Lustre
Créez des effets visuels époustouflants grâce à l’IA que vous contrôlez. Transformez vos séquences en scènes CG que vous pouvez réaliser, monter et exporter à l’aide d’outils de capture de mouvement, de suivi de caméra, d’animation et de composition génér
La nouvelle technologie de conversion de vidéo en scène 3D innove dans le domaine de l’animation générée par l’IA. D’autres outils d’animation basée sur l’IA utilisent une IA générative de conversion de texte en vidéo pour automatiser la création de vidéos animées complètes à partir de suggestions textuelles, ce qui signifie que les artistes ont un contrôle limité sur le résultat final.
Cependant, la technologie de conversion de texte en vidéo de Flow Studio de Wonder Dynamics traduit les vidéos 2D standard en scènes 3D entièrement modifiables. Elle extrait les données de capture de mouvements des acteurs de la vidéo et crée des personnages 3D modifiables et dotés d’un squelette, ainsi que des environnements, un éclairage et un suivi des caméras qui peuvent tous être importés et modifiés dans des logiciels 3D compatibles, notamment Autodesk Maya, Unreal Engine et Blender.
Grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de Flow Studio, les artistes 3D bénéficient d’une totale liberté de création pour modifier et améliorer les animations générées par l’IA. Le logiciel de conversion de texte en vidéo élimine les obstacles à la création d’animations 3D de qualité professionnelle et permet de gagner du temps sur le travail répétitif de création et de squelettage de modèles de personnages 3D et d’autres éléments 3D à partir de zéro.
Il existe une réelle satisfaction à créer chaque mouvement subtil de votre personnage, en particulier dans le jeu du héros. C’est là que la magie opère. Mais animer chaque élément d’une scène à partir de zéro nécessite du temps et coûte cher. MotionMaker de Maya, optimisé par Autodesk AI, mélange les images clés, la capture de mouvements et l’apprentissage automatique pour générer rapidement des mouvements et vous donner un point de départ solide, que ce soit pour les personnages d’arrière-plan ou un gros plan sur le héros. Oubliez les parties fastidieuses et concentrez-vous sur ce qui compte le plus.
L’utilisation de l’IA pour l’animation permet de gagner du temps et de réduire les coûts, ce qui libère les artistes et leur permet l’occasion de se consacrer davantage à ce qu’ils font le mieux. Elle offre des avantages pratiques et artistiques, notamment :
L’IA pour l’animation peut faire gagner du temps et optimiser les flux de travail de différentes manières. Par exemple, la déformation par apprentissage automatique de Maya accélère l’animation des personnages en optimisant les modèles 3D afin qu’ils puissent être posés et lus en temps réel. D’autres fonctionnalités d’animation basée sur l’IA proposent des tâches automatisées et chronophages, telles que le squelettage de personnages 3D et l’éclairage de scènes à partir de vidéos importées.
L’utilisation de l’IA pour automatiser les tâches d’animation répétitives et fastidieuses permet de gagner du temps et de réduire les coûts de production. Par exemple, l’outil prototype de contrôleur de mouvement neuronal (site Web É.-U.) permet aux animateurs de diriger les actions d’un personnage à l’aide d’un petit nombre d’images clés et d’un réseau neuronal.
Lorsque les artistes 3D peuvent alléger leur charge de travail en automatisant certaines tâches à l’aide d’outils d’animation basée sur l’IA, ils peuvent se concentrer davantage sur les aspects créatifs gratifiants de l’animation, tels que le développement itératif de l’histoire et des personnages.
Les logiciels d’animation basée sur l’IA tels que Flow Studio permettent à toute personne capable de filmer une vidéo de la convertir en scènes animées 3D modifiables. Cela réduit considérablement les obstacles à la production d’animations de haute qualité, en les ouvrant à des projets avec des budgets plus faibles et des équipes avec des niveaux de compétences et d’expérience moins pointus.
Les outils d’IA pour l’animation 3D aident les studios d’animation de toutes tailles à gérer des projets complexes et des délais serrés. En introduisant un niveau d’automatisation pour les tâches chronophages telles que la capture de mouvements, le squelettage de personnages et le rendu, les logiciels d’animation basée sur l’IA rendent l’animation 3D plus rapide et plus efficace. La rentabilité des techniques telles que l’apprentissage profond pour la capture de mouvement sans marqueurs rend l’animation 3D de haut niveau plus accessible aux projets à petit budget, tout en aidant les grands studios à produire des projets complexes sans sacrifier la qualité. Les plateformes d’animation 3D basées sur l’IA intègrent généralement aussi des fonctionnalités de collaboration dans le nuage, facilitant ainsi une collaboration à distance efficace pour les équipes de toutes tailles.
Les outils d’animation basée sur l’IA aident les créateurs d’effets visuels en rendant la production virtuelle (site Web É.-U.) beaucoup plus accessible. L’IA peut dériver des scènes 3D, d’autres éléments 3D et des données de capture de mouvements à partir de vidéos 2D, ce qui facilite l’intégration d’éléments et de personnages de synthèse dans les scènes d’action réelle.
L’IA intégrée aux algorithmes d’apprentissage profond analyse la physique du monde réel pour rendre les effets visuels basés sur la dynamique des fluides numérique (CFD) (flammes, fumée, eau, etc.) plus réalistes. Elle peut également rendre les effets et les animations plus artistiques en leur appliquant différents styles visuels. Enfin, l’IA améliore les performances du rendu en temps réel, ce qui permet aux créateurs d’effets visuels de voir plus rapidement et plus clairement les résultats de leurs modifications.
Les développeurs de jeux vidéo tirent profit des logiciels d’animation basée sur l’IA de la même manière que les animateurs 3D. Ils gagnent en efficacité de flux de travail et réalisent des économies grâce à l’automatisation de tâches telles que la capture de mouvements, le squelettage de modèles de personnages et la création de scènes 3D. Ce type d’automatisation réduit également les barrières à l’entrée pour les petits développeurs de jeux indépendants qui souhaitent créer des animations et des cinématiques de jeu de haute qualité.
Le rendu en temps réel hautes performances des logiciels d’animation basée sur l’IA permet aux développeurs de jeux d’observer et d’itérer rapidement les modifications apportées aux conceptions et aux animations. Ces logiciels proposent généralement une collaboration en temps réel, ce qui encourage un travail d’équipe efficace sur tous les sites. Les robots IA peuvent également aider les développeurs de jeux à réaliser des tests avancés en simulant les comportements et les habitudes des joueurs humains.
Les créateurs qui réalisent des vidéos à des fins de médias sociaux, de marketing et de publicité recherchent toujours de meilleurs moyens d’engager et de ravir rapidement les spectateurs. L’animation vidéo alimentée par l’IA offre de nombreux avantages à cet égard. Les outils d’IA peuvent générer rapidement des vidéos animées basées sur des invites textuelles faisant référence à des fichiers image et audio. Selon l’outil spécifique d’animation basée sur l’IA, les créateurs peuvent avoir accès à des images, de la musique et des vidéos de stock pour leurs productions. Ils peuvent également obtenir des modèles vidéo à des fins diverses et bénéficier d’un montage vidéo simple par glisser-déposer pour apporter des modifications rapidement et facilement, ainsi que des moyens simples d’ajouter des éléments importants pour le marketing, tels que des boutons d’appel à l’action et des liens intégrés.
La technologie plus sophistiquée d’animation basée sur l’IA de conversion de vidéos en scènes 3D, telle que celle utilisée par Wonder Studio, offre un contrôle créatif encore plus poussé grâce à la possibilité de transformer des vidéos existantes en animations entièrement modifiables. Cela permet aux spécialistes du marketing des réseaux sociaux de créer des vidéos animées à une échelle plus professionnelle sans les coûts élevés associés à la capture de mouvement traditionnelle et à l’animation 3D. Quel que soit le moyen de production, l’utilisation de l’IA pour analyser les données des visionneuses de vidéos peut fournir des informations précieuses sur la façon de personnaliser les vidéos animées par l’IA en fonction des intérêts et des besoins du public.
Wonder Dynamics, une société Autodesk, a présenté sa technologie révolutionnaire de conversion de vidéo en scène 3D Flow Studio, un outil d’animation vidéo alimenté par l’IA qui convertit n’importe quelle vidéo en scène d’animation 3D avec des personnages, des environnements, un suivi de caméra, et plus encore, entièrement modifiables.
Découvrez comment les fonctionnalités d’Autodesk AI aident les artistes et les équipes des création à prendre de meilleures décisions, à réduire les erreurs et à accélérer la résolution des problèmes.
Découvrez comment Autodesk AI pour l’animation transforme le travail des animateurs, en réduisant les tâches fastidieuses et en permettant aux artistes de se concentrer sur des tâches plus créatives.
Ce cours d’Autodesk University explore les différentes utilisations de l’IA générative pour la prévisualisation d’animations dans la conception de jeux, la production multimédia et d’autres secteurs. Allez au-delà des simples invites textuelles pour découvrir des flux de travail d’IA collaboratifs pour la création de rendus conceptuels.
Regardez cette vidéo pour voir comment la déformation par apprentissage automatique de Maya crée des approximation de la déformation de personnages complexes pour accélérer le squelettage et l’animation de ces personnages.
Entrez dans Autodesk Flow Studio, un puissant logiciel d’animation basée sur l’IA qui accélère l’animation 3D et la production d’effets visuels grâce à des fonctionnalités permettant de gagner du temps et de l’argent.
Les logiciels d’IA peuvent améliorer les techniques d’animation traditionnelles, comme l’animation dessinée à la main et l’animation en volume (site Web France) en automatisant certains processus et en fournissant aux animateurs des commentaires en temps réel sur les modifications, ce qui permet d’accélérer les itérations. L’IA peut également aider à générer ou à améliorer (site Web É.-U.) des environnements et des arrière-plans animés. Ces améliorations permettent une production plus rapide des styles d’animation traditionnels tout en laissant les artistes se concentrer sur ce qui rend ces styles uniques et spéciaux.
Oui, les logiciels d’animation basée sur l’IA peuvent être utilisés pour les projets 3D et 2D afin d’accélérer les processus en automatisant certaines tâches répétitives et en aidant à générer certains éléments tels que les arrière-plans et les textures.
Pour l’animation 2D, l’IA peut être utile, par exemple, pour rendre les mouvements des personnages 2D plus fluides et plus naturels, et pour automatiser certains aspects de la rotoscopie et de l’« entre-deux », c’est-à-dire la création d’images d’animation intermédiaires.
Les cas d’utilisation de l’IA dans l’animation 3D (site Web É.-U.) incluent la capture de mouvement (site Web France) sans marqueurs à partir de séquences vidéo, le squelettage automatisé de personnages (site Web France) et l’optimisation du rendu 3D pour être moins chronophages.
Les outils d’animation basée sur l’IA améliorent l’efficacité du flux de travail, généralement par le biais de l’automatisation ou de l’augmentation.
L’automatisation réduit les étapes répétitives. Par exemple, les outils d’animation basée sur l’IA d’Autodesk Flow Studio automatisent la conversion de scènes vidéo en scènes d’animation 3D avec des personnages, un environnement et un suivi caméra modifiables, et plus encore.
L’augmentation aide les animateurs en améliorant la vitesse, la qualité et/ou les capacités de leur travail. Par exemple, la déformation par apprentissage automatique d’Autodesk Maya accélère le traitement de personnages complexes dans les logiciels d’animation. À l’aide de l’apprentissage automatique, cette déformation crée des approximations des déformateurs de personnages 3D afin d’être moins gourmande en ressources processeur.
Les logiciels d’animation basée sur l’IA s’intègrent parfaitement aux flux de travail traditionnels de l’animation numérique, soit en ajoutant directement des fonctionnalités d’animation IA aux logiciels d’animation standard, soit en créant des fichiers compatibles pouvant être importés dans ces logiciels.
Autodesk Maya, l’un des logiciels standard du secteur, a ajouté de puissants outils d’animation basée sur l’IA à son interface, notamment la déformation par apprentissage automatique, qui accélère l’animation de personnages 3D complexes. Flow Studio convertit les scènes vidéo en scènes 3D grâce à son logiciel IA. Les artistes peuvent ensuite importer ces scènes dans des logiciels 3D tels que Maya, Blender et Unreal Engine pour les modifier davantage.
Oui, les logiciels d’animation basée sur l’IA peuvent être utilisés pour créer des animations de qualité professionnelle. En particulier, la technologie d’animation basée sur l’IA de conversion de vidéo en scène 3D de Flow Studio génère des scènes entièrement modifiables que les artistes peuvent importer dans des logiciels professionnels. D’autres outils d’animation basée sur l’IA sont intégrés directement à des logiciels 3D professionnels standard tels qu’Autodesk Maya.
Les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel d’animation basée sur l’IA sont celles qui répondront le mieux à vos besoins techniques et créatifs. Par exemple, si la facilité d’utilisation est importante pour vous ou si vous êtes débutant, recherchez les solutions qui ont la courbe d’apprentissage la plus rapide. Tenez également compte des fonctions de collaboration, du coût, de l’assistance disponible et de la nécessité ou non d’intégrer des logiciels d’animation basée sur l’IA à d’autres programmes.
Plus important encore, réfléchissez aux fonctionnalités spécifiques d’animation basée sur l’IA que vous recherchez : voulez-vous une solution de conversion de texte en vidéo entièrement automatisée ou voulez-vous un logiciel d’animation basée sur l’IA qui automatise la capture de mouvements, le squelettage de personnages, les simulations physiques, etc., comme Autodesk Flow Studio? Si vous avez besoin de personnaliser et de modifier les résultats de l’automatisation de l’IA animée, des logiciels comme Autodesk Flow Studio vous permettent également de le faire.
Les logiciels d’animation basée sur l’IA peuvent aider à la production vidéo de plusieurs manières pour les tâches créatives et administratives. Pour la préproduction vidéo, l’IA peut aider à créer des scénarimages, des scénarios, des voix off et de la musique afin d’esquisser une représentation approximative d’un film ou d’une autre production.
Pour l’aspect managérial de la production vidéo et de l’animation, Flow Production Tracking propose une planification générative basée sur l’IA. Cela permet d’optimiser automatiquement les calendriers de production en fonction des ressources et du personnel disponibles, ainsi que d’appliquer des mises à jour en cascade à l’ensemble du calendrier au fur et à mesure que des changements se produisent.