L’animation basée sur l’IA consiste à créer ou à améliorer des animations à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Elle peut améliorer le processus d’animation traditionnel en automatisant certaines parties du flux de travail pour le rendre beaucoup plus rapide. L’animation basée sur l’IA peut également contribuer à rendre les animations plus réalistes en analysant et en recréant des mouvements ou des effets visuels réalistes tels que la fumée, le feu et l’eau.

En automatisant certaines tâches répétitives, l’animation basée sur l’IA accroît l’efficacité, ce qui permet aux animateurs de se concentrer sur des aspects plus créatifs tels que le développement des personnages et la narration visuelle. Elle peut également offrir aux petits studios d’animation un certain niveau de complexité pour les environnements, les effets visuels, les textures, l’éclairage et d’autres aspects de la production qu’ils ne peuvent pas forcément atteindre manuellement. Certains logiciels d’animation basée sur l’IA peuvent également permettre d’économiser sur l’équipement nécessaire à l’animation traditionnelle ou à la production virtuelle, comme le matériel de capture de mouvement et les arrière-plans d’écran vert ou bleu.

Il existe une idée fausse selon laquelle certains outils d’animation basée sur l’IA réduiraient la créativité des animateurs, voire les remplaceraient complètement. Cependant, la technologie d’animation basée sur l’IA peut permettre aux animateurs de profiter du meilleur des deux mondes : bénéficier de la puissante efficacité des logiciels d’animation basée sur l’IA tout en conservant un contrôle créatif total.