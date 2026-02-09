Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
3ds Max est idéal pour tous ceux qui souhaitent créer des modèles 3D de qualité professionnelle. Il bénéficie de la confiance des professionnels du monde entier et de nombreux secteurs différents. Avec 3ds Max, vous pouvez tout créer, des personnages aux assets et aux scènes 3D complexes pour le cinéma (site Web É.-U.), la télévision (site Web France) et les jeux vidéo (site Web É.U.), en passant par les conceptions architecturales et les visualisations de produits. Cette solution de modélisation compatible avec Windows 10 et 11 est à fois puissante et polyvalente. Commencez un essai gratuit dès aujourd’hui pour découvrir par vous-même les avantages de la modélisation dans 3ds Max.
Lors de la modélisation dans 3ds Max, vous pouvez facilement créer des géométries et des formes 3D à l’aide d’outils dédiés, ajouter un éclairage, transformer un objet 2D en objet 3D à l’aide d’un modificateur Révolution, tirer parti des outils de retopologie avancés pour reconstruire automatiquement les données de maillage, et bien plus encore.
Grâce au flux de travail de la pile de modificateurs, vous pouvez explorer vos idées de manière non destructive à l’aide d’une gamme de modificateurs, qui peuvent être ajustés ou annulés à tout moment.
3ds Max est une norme utilisée et respectée dans de nombreux secteurs, notamment le cinéma et la télévision, le développement de jeux, la conception de produits, l’architecture, l’ingénierie et la construction.
Différents formats de fichier sont pris en charge lors de la modélisation dans 3ds Max, notamment les types de fichiers de modèle tels que .max, .fbx, .obj et .stl; les formats CAO tels que .dwg, .dxf et .sldprt; et les formats d’image/texture tels que .bmp, .jpg et .png. Ils facilitent le partage et la collaboration.
Lorsque vous créez des modèles dans 3ds Max, vous pouvez procéder à leur rendu dans le logiciel et visualiser les modifications en temps réel à l’aide de notre moteur de rendu Arnold intégré.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Fazal Ullah Khan
Si vos besoins en modélisation 3D ont tendance à fluctuer ou si vous devez l’employer pour des projets spécifiques, vous pouvez utiliser 3ds Max avec Autodesk Flex. Flex est notre option de paiement à l’utilisation, qui donne accès à la demande à des logiciels Autodesk haut de gamme tels que Maya, AutoCAD, Fusion et Revit. Il fonctionne via un système de jetons : il suffit d’acheter des jetons pour vous ou votre équipe et de les utiliser pour payer l’accès au logiciel sur une base quotidienne (le nombre de jetons par jour varie selon les produits).
Flex constitue également une solution économique si vous devez utiliser plusieurs produits Autodesk, tels que 3ds Max et Revit, de temps à autre, sans avoir à souscrire un abonnement mensuel. Le coût de Flex par jeton est considérablement réduit lorsque vous en achetez 5 000 ou plus, et plus vous en achetez, plus la remise est importante. Cette solution peut s’avérer utile si vous développez votre entreprise et avez besoin d’un accès ponctuel et rentable à toute une gamme de logiciels.
Cependant, si vous travaillez beaucoup avec la modélisation 3D, un abonnement mensuel ou annuel peut être plus économique.
Nous améliorons constamment 3ds Max et ajoutons de nouvelles fonctionnalités. Voici quelques-uns des derniers ajouts.
Désormais par défaut dans 3ds Max, OpenPBR est un modèle d’ombrage code source libre qui permet de donner aux assets un aspect cohérent sur les moteurs de rendu et les plateformes.
Les améliorations incluent la prise en charge des objets spline et des opérations de nettoyage supplémentaires.
Profitez d’interactions de fenêtre d’affichage plus rapides et plus réactives grâce à une vitesse de lecture optimisée et à un traitement multifil optimisé.
Exploitez la puissance de l’infonuagique pour traiter les opérations de maillage et continuez à travailler sur votre modèle dans 3ds Max pendant que le travail est effectué.
La modélisation de personnages avec 3ds Max s’effectue à l’aide d’un large éventail d’outils de modélisation adaptés à tout type de création, des personnages de jeux vidéo aux créatures de synthèse des films à succès. Des outils de sculpture polyvalents permettent de créer des personnages détaillés, très réalistes ou stylisés, afin de susciter l’intérêt du public. Une fois le modèle terminé, la boîte à outils d’animation de personnages (CAT) intégrée de 3ds Max dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer et animer rapidement vos personnages, y compris la simulation musculaire et la modification des mouvements à partir de graphiques. Vous pouvez également utiliser les outils de simulation des cheveux, des vêtements et des fourrures intégrés pour rendre votre personnage encore plus réaliste.
Image publiée avec l’aimable autorisation de CD PROJEKT RED
Grâce à 3ds Max, vous pouvez créer rapidement et efficacement de vastes environnements de jeu (site Web É.-U.) en monde ouvert. Notre fonctionnalité d’exploration de scènes vous permet de rechercher, d’organiser et de gérer votre monde de manière intuitive à chaque étape de la création. Les outils avancés de modélisation et de modification basés sur les splines offrent un contrôle précis sur les différents éléments du paysage, afin que vous puissiez affiner votre environnement de jeu jusqu’à ce que vous en soyez satisfait. Grâce à l’intégration transparente de Forest Pack, vous pouvez facilement gérer et effectuer le rendu de vastes zones de végétation dans votre monde.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Vogster Entertainment
Les fonctionnalités de modélisation de 3ds Max permettent aux concepteurs de jeux de créer des personnages, des accessoires et des environnements réalistes. L’intégration avec des moteurs de jeu populaires tels qu’Unreal et Unity permet de garantir des flux de travail fluides.
Image publiée avec l’aimable autorisation de CD PROJEKT RED
Les studios d’animation et d’effets visuels peuvent utiliser le logiciel pour modéliser, créer et animer des personnages et des environnements de synthèse réalistes ou stylisés qui captivent le public.
Grâce à 3ds Max, les architectes peuvent créer des visualisations 3D (site Web France) détaillées de leurs concepts et conceptions, qu’ils peuvent ensuite montrer aux clients et aux autres parties prenantes.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Binyan Studios
Les concepteurs de produits, travaillant dans divers secteurs, peuvent utiliser 3ds Max pour créer des prototypes virtuels et de nombreuses itérations de modèles de produits.
Que vous créiez des mondes, élaboriez des personnages, conceviez des produits ou modélisiez des bâtiments, vous trouverez 3ds Max intuitif à utiliser. La barre d’outils principale regroupe les différentes options et fonctionnalités destinées à la modélisation 3D, et une multitude d’outils de sculpture puissants figurent dans le panneau de commande prévu à cet effet.
Pendant que vous créez votre modèle, vous pouvez le voir prendre forme dans des fenêtres d’affichage qui vous permettent de le visualiser en 3D sous différents angles, adaptés à votre processus de conception. Une fois le maillage terminé, vous pouvez utiliser l’éditeur de matériaux pour choisir les matériaux et les textures que vous souhaitez appliquer, tandis que la fenêtre Cadre de rendu fournit un aperçu instantané de l’aspect final du modèle. Vous pouvez également aller encore plus loin avec l’Éditeur de script, en débloquant des fonctionnalités supplémentaires grâce à des plugiciels personnalisés et à du code pour la modélisation 3ds Max.
Au-delà de la modélisation, 3ds Max inclut des outils tels que le squelettage, la création d’images clés et l’animation procédurale, qui vous aident à donner vie à vos conceptions grâce à des mouvements naturels.
Grâce à l’outil Sélecteur de matériaux de 3ds Max vous pouvez tester l’aspect d’un objet avec plusieurs matériaux, le tout en quelques clics seulement.
3ds Max utilise une gestion des couleurs avancée afin de garantir une reproduction fidèle des couleurs dans diverses applications.
L’une des raisons pour lesquelles la modélisation 3D de 3ds Max est si populaire est qu’elle permet aux concepteurs de créer des objets réalistes grâce à des fonctionnalités telles que le langage d’ombrage ouvert intégré, l’ancrage à la texture et le rendu basé sur la physique.
Grâce à l’appareil photo physique du logiciel, vous pouvez simuler des photographies réelles avec vos modèles en ajustant des paramètres tels que la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’exposition, comme vous le feriez dans la réalité.
Les aperçus de qualité de rendu des fenêtres d’affichage vous permettent de voir exactement à quoi ressemblera votre modèle, ce qui évite d’apporter des modifications ultérieurement dans le processus de conception.
Découvrez comment Alexandre Lerouge et son équipe chez Unit Image ont utilisé 3ds Max pour modéliser des assets et des environnements, ainsi que pour assembler l’éclairage et le rendu de scène de la bande-annonce du jeu Marvel Rivals « No One Rivals Doom ».
Image publiée avec l’aimable autorisation de Unit Image et NetEase Games
Découvrez comment les talents d’Industrial Light & Magic ont utilisé 3ds Max pour ajouter de la neige aux environnements de « Severance » et peupler les étendues d’eau d’icebergs.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Apple
Binyan Studios utilise 3ds Max pour modéliser des visualisations architecturales (site Web É.-U.) précises et réalistes pour des clients du monde entier. Pour en savoir plus, découvrez cette interview avec le PDG Andrei Dolnikov.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Binyan Studios
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles tant de professionnels se tournent vers 3ds Max pour la modélisation 3D, notamment :
3ds Max est fourni avec de nombreux outils différents pour la modélisation 3D, notamment des outils de retopologie permettant de créer des topologies propres et efficaces pour l’animation et le rendu en temps réel (site Web É.-U.), des outils d’extrusion intelligents, la modélisation paramétrique et des outils basés sur les splines.
La modélisation dans 3ds Max est bien adaptée à un large éventail de secteurs, tels que l’architecture et la conception de jeux (site Web É.-U.), ainsi qu’aux domaines où ces deux secteurs se chevauchent.
Que vous soyez débutant ou professionnel, 3ds Max dispose d’une interface conviviale et facile à utiliser, vous permettant de vous concentrer sur les aspects les plus créatifs de votre travail.
Avec le langage MaxScript, vous pouvez programmer et automatiser des tâches importantes mais répétitives, ce qui vous évite de passer d’innombrables heures à créer minutieusement chaque détail d’un environnement vaste ou d’un modèle complexe.
Apprenez de Paul Neale, directeur technique 3D et formateur, qui partage ses 10 règles d’or principales pour faciliter la modélisation dans 3ds Max. Découvrez comment la modélisation procédurale dans 3ds Max peut réduire le temps de production, tout en vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur la créativité.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Paul Neale
Découvrez le processus de création de personnages dans 3ds Max, depuis le concept initial jusqu’à l’animation finale. Alireza Akhbari vous explique comment utiliser la retopologie pour ajouter des détails complexes, créer des cartes UV, styliser votre modèle, créer et animer votre personnage, puis rendre la scène finale avec Arnold pour mettre véritablement votre personnage en valeur.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Alireza Akhbari
Rejoignez Falk Boje, artiste spécialisé dans les effets visuels pour le cinéma, qui vous montrera comment créer un environnement de science-fiction dans 3ds Max. Dans cette vidéo, vous apprendrez les techniques de modélisation rapide de prototypes, en mettant l’accent sur la modélisation de surfaces dures, ce qui vous permettra d’assembler rapidement des prises de vue cinématographiques hors du commun.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Falk Boje
Visualisation de conception
Découvrez comment maîtriser la visualisation de conception avec 3ds Max, Arnold et Autodesk Flow Capture. Améliorez vos compétences en modélisation 3D, en rendu de haute qualité et en flux de travail collaboratifs pour réaliser des projets de conception époustouflants et efficaces.
De Revit à 3ds Max
Découvrez comment 3ds Max peut être utilisé conjointement avec Revit, notamment pour lier un modèle Revit à 3ds Max, ajouter et contrôler les éclairages, configurer les vues de rendu et régler la qualité d’image à l’aide des paramètres de rendu.
Visualisation architecturale
Découvrez comment 3ds Max peut être utilisé pour relever les principaux défis de la visualisation architecturale. Dans cette vidéo, vous apprendrez des méthodes pour stimuler votre créativité et votre productivité dans 3ds Max, organiser et gérer la composition des scènes et autres éléments de manière non destructive, et gérer efficacement la capacité de rendu. Vous apprendrez également des techniques permettant de réduire les erreurs lors de l’utilisation de 3ds Max.
Commencez par créer des images clés et animer la géométrie pour faire bouger vos modèles 3D.
Apprenez à façonner des modèles haute résolution et à créer une topologie optimisée.
Découvrez comment utiliser les outils de rendu de 3ds Max pour transformer les conceptions issues d’AutoCAD et de Revit en visualisations époustouflantes.
Trouvez de l’inspiration, les meilleurs conseils et bien plus encore dans notre blogue sur le multimédia et les divertissements.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la modélisation dans 3ds Max sur notre chaîne YouTube dédiée.
Regardez les sessions des événements, découvrez les nouvelles fonctionnalités et suivez les tutoriels proposés par les meilleurs créatifs et studios.
Autodesk 3ds Max est disponible dès maintenant. Il est sorti le 26 mars 2025. Vous pouvez en savoir plus ici.
3ds Max et Maya sont utilisés par les studios de création du monde entier pour l’animation (site Web É.-U.), la modélisation, les effets visuels (site Web É.-U.) et le rendu. Utilisez notre guide comparatif pour explorer les points forts de chaque produit (site Web É.-U.).
Oui, 3ds Max convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels expérimentés. Il comprend une variété de fonctionnalités conviviales pour les débutants, telles qu’une navigation intuitive dans les fenêtres d’affichage, un écran d’accueil utile et des géométries de base pour commencer la modélisation. Pour plus d’informations, consultez notre guide de démarrage rapide (site Web É.-U.).
Oui, 3ds Max est utilisé pour la modélisation 3D par les concepteurs et les architectes. Il comprend une gamme de fonctionnalités adaptées à l’animation et aux visualisations architecturales, notamment la possibilité de réaliser des rendus réalistes avec éclairage et modification non destructive. Les réglages physiques de l’appareil photo permettent quant à eux d’obtenir des visualisations réalistes. Souvent utilisé en association avec d’autres produits Autodesk tels qu’AutoCAD ou Revit, 3ds Max permet aux architectes de passer de manière transparente des dessins 2D aux modèles 3D, améliorant ainsi leur flux de travail de conception pour obtenir des visualisations architecturales complètes et époustouflantes.
3ds Max ne dispose pas d’une commande équivalente à « Draper » dans SketchUp. Toutefois, vous pouvez obtenir des résultats similaires en utilisant les outils 3ds Max tels que l’Objet composé conforme, le modificateur FFD (déformation de forme libre) et le modificateur ProBoolean. Ces outils permettent une projection et une modélisation de surface polyvalentes et précises.
3ds Max est conçu pour fonctionner sous Windows et n’a pas de version native pour macOS. Cependant, il peut fonctionner sur un Mac à l’aide de solutions telles que Boot Camp, Parallels Desktop ou d’autres logiciels de virtualisation permettant d’installer et d’exécuter Windows sur le Mac.
L’importation de modèles avec des textures est simple. Commencez par ouvrir l’explorateur d’assets dans l’éditeur et accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer le modèle. Cliquez ensuite sur Importer. Dans les options d’importation qui s’affichent, assurez-vous que les matériaux, les matériaux partagés, la création de dossiers de matériaux, les textures et les textures partagées sont tous activés. Pour finir, cliquez sur Importer. Vous trouverez une explication plus détaillée ici.
Oui, il y en a une. Vous pouvez poser des questions et y répondre sur nos forums 3ds Max. En outre, vous pouvez également partager vos connaissances et expériences, et explorer des domaines spécifiques liés à l’utilisation de 3ds Max.