Si vos besoins en modélisation 3D ont tendance à fluctuer ou si vous devez l’employer pour des projets spécifiques, vous pouvez utiliser 3ds Max avec Autodesk Flex. Flex est notre option de paiement à l’utilisation, qui donne accès à la demande à des logiciels Autodesk haut de gamme tels que Maya, AutoCAD, Fusion et Revit. Il fonctionne via un système de jetons : il suffit d’acheter des jetons pour vous ou votre équipe et de les utiliser pour payer l’accès au logiciel sur une base quotidienne (le nombre de jetons par jour varie selon les produits).

Flex constitue également une solution économique si vous devez utiliser plusieurs produits Autodesk, tels que 3ds Max et Revit, de temps à autre, sans avoir à souscrire un abonnement mensuel. Le coût de Flex par jeton est considérablement réduit lorsque vous en achetez 5 000 ou plus, et plus vous en achetez, plus la remise est importante. Cette solution peut s’avérer utile si vous développez votre entreprise et avez besoin d’un accès ponctuel et rentable à toute une gamme de logiciels.

Cependant, si vous travaillez beaucoup avec la modélisation 3D, un abonnement mensuel ou annuel peut être plus économique.