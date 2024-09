À medida que a Decathlon continua a jornada digital para adotar novos softwares e tecnologias com o objetivo de transformar os processos de projeto e manufatura da empresa, Cambianica percebe que o papel dos projetistas da empresa também está evoluindo. "É um malabarismo complexo tentar aproveitar as maneiras mais eficazes de trabalhar que já existem com as possibilidades de inovação do futuro", conta ele. "Precisamos estar conscientes do ritmo em que mudamos e dos benefícios que criamos para as pessoas, o planeta e os negócios."

"Estamos em um momento em que precisamos repensar a função de um projetista", explica Cambianica. "É esboçar algo com um lápis ou entender as necessidades das pessoas? É importante encararmos os projetistas como pessoas que compreendem e antecipam as necessidades dos usuários em relação aos inúmeros problemas da sociedade a fim de os resolver por meio do design. Precisamos aceitar que não somos simplesmente movidos por pura estética e pelas tendências do mercado."