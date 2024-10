Na Autodesk, nos orgulhamos de desempenhar um papel vital no apoio a projetos do setor de energia que impulsionam o progresso mundial. Como o principal fornecedor de software de design e análise, capacitamos as empresas de energia com ferramentas e tecnologias avançadas para otimizar seus processos. Nossa suíte abrangente de software de Modelagem de Informações de Construção (BIM) e Design Assistido por Computador (CAD) permite a colaboração contínua, o gerenciamento eficiente de projetos e a tomada de decisões baseada em dados.

Desde iniciativas de energia renovável até complexos desenvolvimentos de petróleo e gás, mantemos nosso compromisso de ajudar nossos parceiros do setor de energia a atingir metas de sustentabilidade, melhorar a eficiência operacional e impulsionar a inovação para um futuro mais brilhante e mais verde.