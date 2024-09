Julio Frois | Intertechne

Profissional da área de projetos e consultor com 20 anos de experiência, com atuação em projetos de empreendimentos de grande porte, que incluem os segmentos de água e energia, infraestrutura e saneamento. Nos últimos anos tem se dedicado principalmente, à elaboração e melhoria de processos, automação de projetos, aplicação de novas tecnologias e BIM, sempre com foco multidisciplinar. Atualmente é Coordenador do GCADE (Grupo de CAD e CAE) e BIM Manager Corporativo na Intertechne Engenheiros Consultores S.A