Rafael Castilha | Intertechne

Engenheiro Eletricista

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2005. Pós-graduado em Produção Enxuta Engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2013. Participação em diversos projetos e estudos conceituais de projetos de infraestrutura e principalmente hidrelétricos no Brasil e no exterior, para entidades privadas, estatais e de fomento como o Banco Mundial. Desde 2017 como coordenador e responsável técnico na integração eletromecânica do plano de modernização de diversas usinas hidrelétricas.