Lincoln Gelatti | Andrade Gutierrez

Diretor de Contratos

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de infraestrutura, exerceu cargos de liderança e desenvolveu projetos no Brasil e em países da América Latina. Formado em Engenharia Civil pela PUC-PR, possui MBA em Gestão pela USP e PMP há mais de 15 anos, trabalha na Andrade Gutierrez desde o início de sua carreira. Com experiência em implantação de projetos de energias renováveis, sistemas de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de efluentes, implantação de aeroportos, grandes obras industriais no segmento de óleo e gás, terminais portuários e edificações, hoje é Diretor de Contrato à frente da construção do complexo eólico na Bahia.