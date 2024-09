Fernanda Machado | Autodesk

Executiva de Indústria Sr.

Mestre em engenharia Mestra em Arquitetura, Tecnologia e Cidade - UNICAMP e Especialista em Gerenciamento BIM - SENAI CIMATEC. Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Expertise em projeto e planejamento de empreendimentos com uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM). Integra como voluntária a BIM e Initiative onde é co-editora de traduções do BIM Dictionary e colaboradora de pesquisas de inovação.civil (UFBA) e doutorando em gestão e tecnologia industrial (Senai CIMATEC). Professor na graduação de arquitetura e engenharia civil, além de ministrar disciplinas na pós-graduação em BIM do Senai CIMATEC. Possui 8 anos de experiência na área de orçamentação, planejamento, controle de obras e projetos em BIM.