Implementatie vanuit het klassieke installatieprogramma

Wanneer u een implementatie maakt, kunt u de standaardinstellingen accepteren voor elk product dat u installeert, of de instellingen configureren om een aangepaste implementatie te maken. Configuratie-instellingen zijn van toepassing op elk geïnstalleerd exemplaar van het product. Nadat u de implementatie hebt gemaakt, kunt u deze instellingen niet meer wijzigen, tenzij u de implementatie wijzigt.

Opmerking: om de configuratieopties voor elk product te begrijpen, leest u het productinstallatiesupplement in de Help van het product. Bekijk deze aanvullingen om de juiste instellingen voor elk product in uw implementatie te bepalen.