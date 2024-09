Het batchbestand is ook een goede bron voor het maken van een installatiescript voor Configuratiebeheer. Hoewel het script volledige paden naar de configuratiebestanden gebruikt, kunt u relatieve paden gebruiken. Er is ook een Summary.txt-bestand waarin gedetailleerde informatie staat over elk applicatie-installatieprogramma dat in de implementatie is opgenomen, zoals de naam van het installatieprogramma en het buildnummer. Voor een volledig stille installatie plaatst u commentaar op de eerste regel in het batchbestand en verwijdert u het commentaar op de tweede regel. In dit geval word er geen gebruikersinterface weergegeven. (De standaard batchbestandinstallatie heeft een minimale gebruikersinterface.)

Opmerking: u hebt beheerdersrechten nodig om het gedownloade bootstrapbestand uit te voeren.