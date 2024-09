U kunt aangepaste implementaties maken van 2021 en latere versies van AutoCAD for Mac en AutoCAD LT for Mac. (Implementatieondersteuning is niet beschikbaar voor 2020 en eerdere versies van deze producten.) Volg deze stappen en voorbeelden om AutoCAD te installeren en activeren, updates en hotfixes te installeren en standaard configuratiebestanden te implementeren.