Het installatiepad is de locatie waar de meeste applicatiebestanden zich na de installatie bevinden. Sommige gebruikersbestanden of gedeelde bestanden kunnen in andere mappen worden opgeslagen, afhankelijk van de Windows-standaarden voor dit soort bestanden. De standaardlocatie is C:\Program Files\Autodesk of het equivalent voor de taal van uw besturingssysteem.

Om het standaardpad te wijzigen, voert u een nieuwe maplocatie in het veld Installatiepad in. Dit veld is verplicht en moet een geldig Windows-mappad zijn.