Er wordt een bibliotheek met pakketten weergegeven wanneer u Aangepaste installatie opent. Pakketten worden weergegeven op naam, type (installatieprogramma of implementatie), de datum waarop ze voor het laatst zijn opgeslagen en het aantal producten. Standaard wordt de bibliotheekweergave gerangschikt op de laatst opgeslagen datum, maar u kunt op elke kolomkop sorteren door erop te klikken. Klik nogmaals op de kop om de oplopende of aflopende volgorde om te keren. Labels voor snelle actieknoppen worden weergegeven wanneer u over een pakketrij beweegt. Klik op Nieuw maken in de rechterbovenhoek om een nieuw pakket te maken.