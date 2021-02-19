Civil 3D Civil 3D
Civil 3D
受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
傳送

警示：

此試用版下載不適用於您的作業系統。

請選取您的試用版

您想要試用哪個產品？

重新開始

以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

可用平台

    請參閱系統需求

    試用版檔案大小 (最大估算值)

    建議

    10 Mbps 網際網路連線
    關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

    只需要檢視檔案？

    您不需要下載軟體。
    取得免費工具以開啟並檢視檔案。
    重新開始

    現在就開始吧！

    我將透過以下身分使用此軟體：

    開始使用試用版

    取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

    作業系統：

    請選擇您的作業系統 ：

    此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

    請選擇您的語言 ：

    好消息

    Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

    取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

    立即確認您的 SheerID 資格。

    下載 Fusion 360 用於個人愛好

    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

    • 標準 2D/3D CAD 工具
    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
    • 僅本端彩現
    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
    • 僅單 (人) 用戶資料管理
    • 僅論壇支援
    • 有限檔案類型匯入和匯出

    需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

    下一頁
    前往教育社群
    重新開始

    电话号码验证

    系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

    输入电话号码

    选择验证方法

    语音（呼叫） 短信（文本）

    输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

    代码有效时间为 10 分钟 验证

    代码不正确，请重试。

    重新開始

    請附上貴公司的基本資料：

    除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

      請選取您居住所在國家/地區：

      這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
      需要其他方式下載？
      使用 Download Manager 
      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
      您的下載已開始。
      完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
      InfraWorks
      用於規劃、設計和分析的地理空間與工程 BIM 平台
      立即下載
      Revit
      利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。
      立即下載
      查看此軟體集中的所有產品

      網路研討會：Civil 3D 和 InfraWorks (2022) 新增功能—2021 年 4 月 27 日。立即註冊

      CIVIL 3D

      運用 Civil 3D 2022 實現更佳的土木工程設計工作流程

      簡化工作複雜度、維持資料一致性，並能快速因應變更。

      取得免費試用版

      聯絡我們

      新增功能

      功能

      Civil 3D 新增功能

      探索 Civil 3D® 土木工程設計軟體的最新功能。請注意：Civil 3D 的某些功能僅透過工程設計軟體集提供。

      • 影片：Grading Optimization 延伸功能概觀

        Grading Optimization

        僅限工程建設軟體集

        將複雜繁瑣的敷地平整程序自動化。最佳化地形表面和 3D 幾何圖形，以便進一步設計。(影片：1:58 分鐘) (英文)

        暸解更多

      • Civil 3D 中連接定線工作流程的擴充功能

        連接定線

        提供更豐富的幾何圖形選項和更多功能，在設計複雜的替換作業時，能感受到更強大的控制力。(影片：1:43 分鐘) (英文)

      • Project Explorer for Civil 3D 中的壓力管網工作流程

        Project Explorer 的壓力管網支援

        僅限工程建設軟體集

        使用 Project Explorer 中的「壓力管網」頁籤選取重力管路。

      查看完整發行說明

      舊版功能

      • 影片：Project Explorer for Civil 3D 簡介

        Project Explorer for Civil 3D

        工程建設軟體集專用

        使用審閱和報告專用的直覺式工具，探索和共用 Civil 3D 模型中的設計資訊。(影片：2 分鐘) (英文)

        瞭解更多

      • 影片：Collaboration for Civil 3D 搭配 BIM 360 Design 的增強功能

        Collaboration for Civil 3D

        使用雲端式 Collaboration for Civil 3D，以更快的速度處理更多種檔案類型，還可輕鬆導覽專案。(影片：1:20 分鐘) (英文)

      • Civil 3D 的橋樑物件支援增強功能

        橋樑物件支援

        指定橋樑一般物件子類型的圖層，並規劃既有橋樑的圖層。

      • 影片：Connector for ArcGIS 增強功能

        Connector for ArcGIS

        享受 Autodesk Connector for ArcGIS 的幾何圖形升級、編輯和回存功能，以及更多增強功能。(影片：1:55 分鐘) (英文)

      • 影片：Civil 3D 的壓力管網增強功能

        壓力管網

        使用壓力管網的新功能 (例如鎖點特定角度、鎖點至管，以及加入 PVI 彎頭) 執行更多作業。(影片：1:57 分鐘) (英文)

      • 影片：使用 Civil 3D 更新軌道縱斷面視圖區帶

        軌道縱斷面視圖區帶

        根據您的軌道專案需求，建立新設定、輸入額外的縱斷面區帶資訊，並修訂鐵路超高資料。(影片：1:47 分鐘) (英文)

      • 橋樑設計的互通性

        連結 InfraWorks 與 Civil 3D 的橋樑模型。(影片：1:02 分鐘) (英文)

      • 壓力管網

        透過配置和編輯壓力管，設計更加自由、效率更好。(影片：2:02 分鐘) (英文)

      • Dynamo 播放器

        在 Civil 3D 中輕鬆找到 Dynamo 腳本並直接執行。建立和共用設計自動化工作的腳本。(影片：1:37 分鐘) (英文)

      • Connector for ArcGIS

        將 ArcGIS 資料引入 Civil 3D 圖面，視需要更新圖徵，再回存或發佈該資料，以便在 ArcGIS 中使用。

      • Dynamo for Civil 3D

        使用 Dynamo 進行程式和設計的自動化。在直觀環境內定義腳本和常式，以便設計並加快工作流程。

      • 軌道和中心線匯出

        根據指定的公差或間隔產生軌道線，軌道線會配合對父系軌道定線、縱斷面和鐵路超高所做的修改進行動態調整。

      • 雨水與污水管線分析

        為每項設計暴雨個別設定尾水條件、為每個子流域使用無標註水位，還能使用 ADS 新版本的儲藏室。

      • 重力管網分析

        使用新版的「分析重力管網」對話方塊分析管線網路並套用結果。

      • 適用於 AutoCAD 的 BIM 360 檔案鎖住功能

        在 AutoCAD 中開啟儲存在 BIM 360 中的 DWG 檔與 DWT 檔時，自動鎖住與解鎖這些檔案。

        暸解更多

      查看完整發行說明