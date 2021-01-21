Product Design & Manufacturing Collection Product Design & Manufacturing Collection
Inventor
受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
傳送

警示：

此試用版下載不適用於您的作業系統。

請選取您的試用版

您想要試用哪個產品？

重新開始

以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

可用平台

    請參閱系統需求

    試用版檔案大小 (最大估算值)

    14 GB

    建議

    10 Mbps 網際網路連線
    關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

    需要協助？

    取得更多成功下載的秘訣

    只需要檢視檔案？

    您不需要下載軟體。
    取得免費工具以開啟並檢視檔案。
    重新開始

    現在就開始吧！

    我將透過以下身分使用此軟體：

    開始使用試用版

    取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

    作業系統：

    請選擇您的作業系統 ：

    此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

    請選擇您的語言 ：

    好消息

    Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

    取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

    立即確認您的 SheerID 資格。

    下載 Fusion 360 用於個人愛好

    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

    • 標準 2D/3D CAD 工具
    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
    • 僅本端彩現
    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
    • 僅單 (人) 用戶資料管理
    • 僅論壇支援
    • 有限檔案類型匯入和匯出

    需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

    下一頁
    前往教育社群
    重新開始

    电话号码验证

    系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

    输入电话号码

    选择验证方法

    语音（呼叫） 短信（文本）

    输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

    代码有效时间为 10 分钟 验证

    代码不正确，请重试。

    重新開始

    請附上貴公司的基本資料：

    除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

      請選取您居住所在國家/地區：

      這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
      需要其他方式下載？
      使用 Download Manager 
      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
      您的下載已開始。
      完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
      AutoCAD
      適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
      立即下載
      Inventor Tolerance Analysis
      Inventor Tolerance Analysis 軟體經過精心設計，可幫助您瞭解尺寸變化對成本的影響。&nbsp;
      立即下載
      查看此軟體集中的所有產品
      AutoCAD
      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
      傳送

      警示：

      此試用版下載不適用於您的作業系統。

      請選取您的試用版

      您想要試用哪個產品？

      You can try AutoCAD, AutoCAD for Mac, or any of the industry-specific AutoCAD toolsets to see how they can speed your work. All are included when you subscribe, but each trial must be downloaded separately.
      重新開始

      以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

      可用平台

        請參閱系統需求

        試用版檔案大小 (最大估算值)

        4 GB

        建議

        10 Mbps 網際網路連線
        關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

        需要協助？

        取得更多成功下載的秘訣

        只需要檢視檔案？

        您不需要下載軟體。
        取得免費工具以開啟並檢視檔案。
        重新開始

        現在就開始吧！

        我將透過以下身分使用此軟體：

        開始使用試用版

        取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

        作業系統：

        請選擇您的作業系統 ：

        此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

        請選擇您的語言 ：

        好消息

        Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

        取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

        立即確認您的 SheerID 資格。

        下載 Fusion 360 用於個人愛好

        Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

        • 標準 2D/3D CAD 工具
        • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
        • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
        • 僅本端彩現
        • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
        • 僅單 (人) 用戶資料管理
        • 僅論壇支援
        • 有限檔案類型匯入和匯出

        需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

        下一頁
        前往教育社群
        重新開始

        电话号码验证

        系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

        输入电话号码

        选择验证方法

        语音（呼叫） 短信（文本）

        输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

        代码有效时间为 10 分钟 验证

        代码不正确，请重试。

        重新開始

        請附上貴公司的基本資料：

        除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

          請選取您居住所在國家/地區：

          這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
          受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
          需要其他方式下載？
          使用 Download Manager 
          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
          您的下載已開始。
          完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
          工程建設軟體集
          Revit
          利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。
          立即下載
          產品設計與製造軟體集
          Inventor
          機械設計與 3D CAD 軟體
          立即下載
          查看行業軟體集中的所有產品
          Fusion 360
          受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
          傳送

          警示：

          此試用版下載不適用於您的作業系統。

          請選取您的試用版

          您想要試用哪個產品？

          重新開始

          以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

          可用平台

            請參閱系統需求

            試用版檔案大小 (最大估算值)

            建議

            10 Mbps 網際網路連線
            關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

            重新開始

            現在就開始吧！

            開始使用試用版

            取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

            作業系統：

            請選擇您的作業系統 ：

            此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

            請選擇您的語言 ：

            好消息

            Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

            取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

            立即確認您的 SheerID 資格。

            下載 Fusion 360 用於個人愛好

            Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

            • 標準 2D/3D CAD 工具
            • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
            • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
            • 僅本端彩現
            • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
            • 僅單 (人) 用戶資料管理
            • 僅論壇支援
            • 有限檔案類型匯入和匯出

            需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

            下一頁
            前往教育社群
            入門
            重新開始

            电话号码验证

            系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

            输入电话号码

            选择验证方法

            语音（呼叫） 短信（文本）

            输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

            代码有效时间为 10 分钟 验证

            代码不正确，请重试。

            重新開始

            請附上貴公司的基本資料：

            除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

              請選取您居住所在國家/地區：

              這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
              受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。

              您的下載已開始。

              這可能需要一段時間。我們可以建議喝杯咖啡 (不包含在內)？

              完成後，在您電腦上找到該檔案。

              執行「安裝」開始您的試用。

              Inventor Tolerance Analysis free trial
              受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
              傳送

              警示：

              此試用版下載不適用於您的作業系統。

              請選取您的試用版

              您想要試用哪個產品？

              重新開始

              以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

              可用平台

                請參閱系統需求

                試用版檔案大小 (最大估算值)

                建議

                10 Mbps 網際網路連線
                關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                重新開始

                現在就開始吧！

                我將透過以下身分使用此軟體：

                開始使用試用版

                取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                作業系統：

                請選擇您的作業系統 ：

                此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                請選擇您的語言 ：

                好消息

                Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                立即確認您的 SheerID 資格。

                下載 Fusion 360 用於個人愛好

                Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                • 標準 2D/3D CAD 工具
                • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                • 僅本端彩現
                • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                • 僅單 (人) 用戶資料管理
                • 僅論壇支援
                • 有限檔案類型匯入和匯出

                需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                下一頁
                前往教育社群
                重新開始

                电话号码验证

                系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                输入电话号码

                选择验证方法

                语音（呼叫） 短信（文本）

                输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                代码有效时间为 10 分钟 验证

                代码不正确，请重试。

                重新開始

                請附上貴公司的基本資料：

                除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                  請選取您居住所在國家/地區：

                  這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                  受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                  需要其他方式下載？
                  使用 Download Manager 
                  adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                  您的下載已開始。
                  完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                  Inventor
                  機械設計與 3D CAD 軟體
                  立即下載
                  查看此軟體集中的所有產品
                  Inventor CAM
                  受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                  傳送

                  警示：

                  此試用版下載不適用於您的作業系統。

                  請選取您的試用版

                  您想要試用哪個產品？

                  重新開始

                  以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                  可用平台

                    請參閱系統需求

                    試用版檔案大小 (最大估算值)

                    1 GB

                    建議

                    10 Mbps 網際網路連線
                    關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                    需要協助？

                    取得更多成功下載的秘訣

                    重新開始

                    現在就開始吧！

                    開始使用試用版

                    取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                    作業系統：

                    請選擇您的作業系統 ：

                    此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                    請選擇您的語言 ：

                    好消息

                    Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                    取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                    立即確認您的 SheerID 資格。

                    下載 Fusion 360 用於個人愛好

                    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                    • 標準 2D/3D CAD 工具
                    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                    • 僅本端彩現
                    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                    • 僅單 (人) 用戶資料管理
                    • 僅論壇支援
                    • 有限檔案類型匯入和匯出

                    需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                    下一頁
                    前往教育社群
                    重新開始

                    电话号码验证

                    系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                    输入电话号码

                    选择验证方法

                    语音（呼叫） 短信（文本）

                    输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                    代码有效时间为 10 分钟 验证

                    代码不正确，请重试。

                    重新開始

                    請附上貴公司的基本資料：

                    除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                      請選取您居住所在國家/地區：

                      這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                      需要其他方式下載？
                      使用 Download Manager 
                      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                      您的下載已開始。
                      完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                      Inventor
                      Professional-grade product design and engineering tools for 3D mechanical design, simulation, visualization, and documentation.
                      立即下載
                      Inventor Tolerance Analysis
                      Inventor Tolerance Analysis software is designed to understand the cost impact of dimensional variation. 
                      立即下載
                      查看此軟體集中的所有產品
                      Factory Design Utilities free trial
                      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                      傳送

                      警示：

                      此試用版下載不適用於您的作業系統。

                      請選取您的試用版

                      您想要試用哪個產品？

                      重新開始

                      以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                      可用平台

                        請參閱系統需求

                        試用版檔案大小 (最大估算值)

                        建議

                        10 Mbps 網際網路連線
                        關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                        重新開始

                        現在就開始吧！

                        我將透過以下身分使用此軟體：

                        開始使用試用版

                        取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                        作業系統：

                        請選擇您的作業系統 ：

                        此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                        請選擇您的語言 ：

                        好消息

                        Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                        取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                        立即確認您的 SheerID 資格。

                        下載 Fusion 360 用於個人愛好

                        Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                        • 標準 2D/3D CAD 工具
                        • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                        • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                        • 僅本端彩現
                        • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                        • 僅單 (人) 用戶資料管理
                        • 僅論壇支援
                        • 有限檔案類型匯入和匯出

                        需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                        下一頁
                        前往教育社群
                        重新開始

                        电话号码验证

                        系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                        输入电话号码

                        选择验证方法

                        语音（呼叫） 短信（文本）

                        输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                        代码有效时间为 10 分钟 验证

                        代码不正确，请重试。

                        重新開始

                        請附上貴公司的基本資料：

                        除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                          請選取您居住所在國家/地區：

                          這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                          受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                          需要其他方式下載？
                          使用 Download Manager 
                          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                          您的下載已開始。
                          完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                          Inventor
                          機械設計與 3D CAD 軟體
                          立即下載
                          AutoCAD
                          適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
                          立即下載
                          查看此軟體集中的所有產品
                          Inventor Nastran free trial
                          受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                          傳送

                          警示：

                          此試用版下載不適用於您的作業系統。

                          請選取您的試用版

                          您想要試用哪個產品？

                          重新開始

                          以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                          可用平台

                            請參閱系統需求

                            試用版檔案大小 (最大估算值)

                            建議

                            10 Mbps 網際網路連線
                            關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                            需要協助？

                            取得更多成功下載的秘訣

                            重新開始

                            現在就開始吧！

                            我將透過以下身分使用此軟體：

                            開始使用試用版

                            取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                            作業系統：

                            請選擇您的作業系統 ：

                            此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                            請選擇您的語言 ：

                            好消息

                            Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                            取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                            立即確認您的 SheerID 資格。

                            下載 Fusion 360 用於個人愛好

                            Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                            • 標準 2D/3D CAD 工具
                            • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                            • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                            • 僅本端彩現
                            • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                            • 僅單 (人) 用戶資料管理
                            • 僅論壇支援
                            • 有限檔案類型匯入和匯出

                            需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                            下一頁
                            前往教育社群
                            重新開始

                            电话号码验证

                            系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                            输入电话号码

                            选择验证方法

                            语音（呼叫） 短信（文本）

                            输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                            代码有效时间为 10 分钟 验证

                            代码不正确，请重试。

                            重新開始

                            請附上貴公司的基本資料：

                            除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                              請選取您居住所在國家/地區：

                              這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                              受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                              需要其他方式下載？
                              使用 Download Manager 
                              adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                              您的下載已開始。
                              完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                              Inventor
                              機械設計與 3D CAD 軟體
                              立即下載
                              Inventor Tolerance Analysis
                              Inventor Tolerance Analysis 軟體經過精心設計，可幫助您瞭解尺寸變化對成本的影響。&nbsp;
                              立即下載
                              查看此軟體集中的所有產品
                              Navisworks Manage free trial
                              受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                              傳送

                              警示：

                              此試用版下載不適用於您的作業系統。

                              請選取您的試用版

                              您想要試用哪個產品？

                              重新開始

                              以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                              可用平台

                                請參閱系統需求

                                試用版檔案大小 (最大估算值)

                                1 GB

                                建議

                                10 Mbps 網際網路連線
                                關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                                只需要檢視檔案？

                                您不需要下載軟體。
                                取得免費工具以開啟並檢視檔案。
                                重新開始

                                現在就開始吧！

                                我將透過以下身分使用此軟體：

                                開始使用試用版

                                取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                                作業系統：

                                請選擇您的作業系統 ：

                                此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                                請選擇您的語言 ：

                                好消息

                                Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                                取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                                立即確認您的 SheerID 資格。

                                下載 Fusion 360 用於個人愛好

                                Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                                • 標準 2D/3D CAD 工具
                                • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                                • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                                • 僅本端彩現
                                • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                                • 僅單 (人) 用戶資料管理
                                • 僅論壇支援
                                • 有限檔案類型匯入和匯出

                                需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                                下一頁
                                前往教育社群
                                重新開始

                                电话号码验证

                                系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                                输入电话号码

                                选择验证方法

                                语音（呼叫） 短信（文本）

                                输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                                代码有效时间为 10 分钟 验证

                                代码不正确，请重试。

                                重新開始

                                請附上貴公司的基本資料：

                                除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                                  請選取您居住所在國家/地區：

                                  這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                                  受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                                  需要其他方式下載？
                                  使用 Download Manager 
                                  adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                  您的下載已開始。
                                  完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                                  工程建設軟體集
                                  Revit
                                  利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。
                                  立即下載
                                  產品設計與製造軟體集
                                  Inventor
                                  機械設計與 3D CAD 軟體
                                  立即下載
                                  查看行業軟體集中的所有產品
                                  3ds Max
                                  受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                                  傳送

                                  警示：

                                  此試用版下載不適用於您的作業系統。

                                  請選取您的試用版

                                  您想要試用哪個產品？

                                  重新開始

                                  以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                                  可用平台

                                    請參閱系統需求

                                    試用版檔案大小 (最大估算值)

                                    8 GB

                                    建議

                                    10 Mbps 網際網路連線
                                    關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                                    只需要檢視檔案？

                                    您不需要下載軟體。
                                    取得免費工具以開啟並檢視檔案。
                                    重新開始

                                    現在就開始吧！

                                    我將透過以下身分使用此軟體：

                                    開始使用試用版

                                    取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                                    作業系統：

                                    請選擇您的作業系統 ：

                                    此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                                    請選擇您的語言 ：

                                    好消息

                                    Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                                    取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                                    立即確認您的 SheerID 資格。

                                    下載 Fusion 360 用於個人愛好

                                    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                                    • 標準 2D/3D CAD 工具
                                    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                                    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                                    • 僅本端彩現
                                    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                                    • 僅單 (人) 用戶資料管理
                                    • 僅論壇支援
                                    • 有限檔案類型匯入和匯出

                                    需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                                    下一頁
                                    前往教育社群
                                    重新開始

                                    电话号码验证

                                    系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                                    输入电话号码

                                    选择验证方法

                                    语音（呼叫） 短信（文本）

                                    输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                                    代码有效时间为 10 分钟 验证

                                    代码不正确，请重试。

                                    重新開始

                                    請附上貴公司的基本資料：

                                    除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                                      請選取您居住所在國家/地區：

                                      這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                                      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                                      需要其他方式下載？
                                      使用 Download Manager 
                                      adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                      您的下載已開始。
                                      完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                                      工程建設軟體集
                                      Revit
                                      利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。
                                      立即下載
                                      產品設計與製造軟體集
                                      Inventor
                                      機械設計與 3D CAD 軟體
                                      立即下載
                                      查看行業軟體集中的所有產品
                                      ReCap Pro free trial
                                      受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                                      傳送

                                      警示：

                                      此試用版下載不適用於您的作業系統。

                                      請選取您的試用版

                                      您想要試用哪個產品？

                                      重新開始

                                      以下是您開始下載前必須瞭解的一些事項：

                                      可用平台

                                        請參閱系統需求

                                        試用版檔案大小 (最大估算值)

                                        4 GB

                                        建議

                                        10 Mbps 網際網路連線
                                        關閉所有作用中的應用程式，其中包括病毒檢查軟體

                                        只需要檢視檔案？

                                        您不需要下載軟體。
                                        取得免費工具以開啟並檢視檔案。
                                        重新開始

                                        現在就開始吧！

                                        我將透過以下身分使用此軟體：

                                        開始使用試用版

                                        取得所有功能和特色的 30天免費完整存取權。

                                        作業系統：

                                        請選擇您的作業系統 ：

                                        此軟體與您的作業系統可能不相容，但您可以下載後在不同的機器上安裝。

                                        請選擇您的語言 ：

                                        好消息

                                        Autodesk 為全球的學生與教師提供軟體。免費教育版存取權僅供教育用途使用。營利使用需要付費的固定期限使用授權方案。

                                        取得對 Autodesk 產品教育版存取權的驗證

                                        立即確認您的 SheerID 資格。

                                        下載 Fusion 360 用於個人愛好

                                        Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

                                        • 標準 2D/3D CAD 工具
                                        • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
                                        • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
                                        • 僅本端彩現
                                        • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
                                        • 僅單 (人) 用戶資料管理
                                        • 僅論壇支援
                                        • 有限檔案類型匯入和匯出

                                        需要完整特性與功能？開始使用 Fusion 360 免費 30 天試用版。

                                        下一頁
                                        前往教育社群
                                        重新開始

                                        电话号码验证

                                        系统将向您的手机发送唯一代码，帮助您验证帐户。

                                        输入电话号码

                                        选择验证方法

                                        语音（呼叫） 短信（文本）

                                        输入已发送到以此结尾的电话号码的代码 重新发送

                                        代码有效时间为 10 分钟 验证

                                        代码不正确，请重试。

                                        重新開始

                                        請附上貴公司的基本資料：

                                        除非另行說明，否則所有欄位皆須填寫。

                                          請選取您居住所在國家/地區：

                                          這可讓我們為您提供正確的試用期限。部分國家/地區要求我們根據您的居住地提供特定於國家 (地區) 的期限。
                                          受適用之 reCAPTCHA 及 Google 隱私權政策服務條款保護。
                                          需要其他方式下載？
                                          使用 Download Manager 
                                          adsk-oxygen-flow-download-manager-tooltip
                                          您的下載已開始。
                                          完成後，請在您的電腦上找到該下載檔案。執行「安裝」開始您的試用。
                                          工程建設軟體集
                                          InfraWorks
                                          用於規劃、設計和分析的地理空間與工程 BIM 平台
                                          立即下載
                                          產品設計與製造軟體集
                                          Inventor
                                          機械設計與 3D CAD 軟體
                                          立即下載
                                          傳媒娛樂軟體集
                                          Maya
                                          用於電影、遊戲和電視的 3D 動畫、建模、模擬與彩現軟體
                                          立即下載
                                          查看行業軟體集中的所有產品

                                          product badge產品設計與製造軟體集/銜接

                                          讓所有人都能使用所有軟體

                                          尋找經銷商

                                          試用隨附軟體

                                          影像由 Dynamic Attractions 授權使用

                                          連接

                                          銜接 2D 和 3D 設計工作

                                          挖溝機的 3D 設計，背景為 2D 圖面和材料表

                                          影像由 Mastenbroek 授權使用

                                          結合 2D 與 3D CAD 的功能，整合機電模型、概念化設計，並加速建立圖面和文件。

                                          在更短的時間內管理所有資料

                                          在平板電腦視窗中開啟的噴射引擎設計，方便行動檢閱

                                          將您的智慧財產控制在單一位置，與同事協同合作因此變得簡單。安全地對外分享資料，使審閱變得簡單，審閱週期也因此縮短。

                                          大規模設計專案的最佳實踐

                                          瞭解軟體集如何能協助您將多個領域的所有 2D 與 3D 資料以及點雲資料，全都整合到一個完整的模型中。

                                          觀看線上研討會（英文）

                                          懂得 CAD 和 BIM 的許多行話

                                          HVAC 設備的實體與線架構視覺化

                                          在其他 CAD 或 BIM 應用程式中建立的參考模型，在原始檔案一有變更時就會隨之更新。準備產品模型的 BIM 物件，以便交付給客戶。

                                          在大規模設計專案中有效地協同合作

                                          影像由 Dynamic Attractions 授權使用

                                          匯集多個來源的設計資料，以便為大規模設計進行審閱。檢查衝突、模擬安裝，以及將利害關係人之間的通訊集中化。

                                          客戶使用心得

                                          影片：工程公司利用軟體集與其他兩家公司協同合作，更快打造產品

                                          「我們不斷為 Autodesk 工具幫我們簡化流程的程度感到驚艷。」

                                          觀賞影片 (1:30 分鐘)（英文）

                                          影像由 Can Lines Engineering 授權使用