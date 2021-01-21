BIM, gerçek zamanlı iş birliği için açık bir bulut platformunda yönetilen ayrıntılı dijital gösterimler oluşturmak üzere birden fazla disiplinden alınan verileri birleştirir. BIM'i kullanmak size daha yüksek görünürlük, daha iyi karar alma kabiliyeti, daha sürdürülebilir seçenekler ve AEC projelerinde maliyet tasarrufu sağlar.
BIM süreci yapı veya altyapı projesinin yaşam döngüsü boyunca kullanılabilecek akıllı verilerin oluşturulmasını destekler.
Var olan inşa edilmiş ve doğal ortamların bağlamsal modellerini oluşturmak için gerçeklik yakalama ile gerçek dünya verilerini birleştirerek proje planlama sürecine bilgi sağlayın.
Bu aşamada konsept tasarım, analiz, detaylandırma ve belgelendirme gerçekleştirilir. Planlama ve lojistik aşamalarına bilgi sağlamak için BIM verileri kullanılarak inşaat öncesi süreç başlatılır.
Bu aşamada, BIM spesifikasyonları kullanılarak üretim başlatılır. Optimum zamanlama ve verimlilik sağlamak için proje inşaat lojistiği iş yapılan taraflar ve yüklenicilerle paylaşılır.
BIM verileri, tamamlanmış varlıkların işletilmesi ve bakımında da kullanılır. BIM verileri, gelecekte uygun maliyetli yenileme veya verimli dekonstrüksiyon için de kullanılabilir.
Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak. Dünya genelinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü; sadece global talebi karşılamak için değil, aynı zamanda hem daha akıllı hem de daha esnek alanlar yaratmaya yardım etmek için daha akıllıca ve daha verimli tasarım ve inşaat yöntemlerine yönelmelidir.
BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha verimli çalışmalarına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletim ve bakım faaliyetlerine fayda sağlamak için bu süreç sırasında yarattıkları verileri yansıtmalarına da imkan tanır. Bu nedenle dünya genelinde BIM direktifleri artmaktadır.
BIM, bir yandan proje yürütme aşamasına zeka ve verimlilik katarken bir yandan da daha iyi proje sonuçları için bulut ortamında tüm proje aşamalarında ekipleri, verileri ve iş akışlarını birbirine bağlayarak projelerin farklı sektörlerde sunulma biçiminde devrim yaratıyor.
BIM'de Birlikte Çalışabilirlik, AEC proje ekiplerinin tercih edilen yazılım araçlarından ve satıcılardan bağımsız olarak farklı disiplinler ve sektörlerle akıcı şekilde iletişim kurabilmesi ve çalışabilmesidir. Autodesk olarak kusursuz veri bağlantısıyla özdeşleşen açık ve birlikte çalışabilirliğe uygun bir AEC yazılım ekosistemini desteklemeye kararlıyız.
BIM'e geçiş korkutucu bir görev gibi görünebilir. Bu videoda firmanızın etkili bir BIM vizyonu yaratmasına ve BIM'e geçiş sürecinizde değişikliği yönetmesine yardımcı olacak iki stratejiye göz atacağız.
Yeni yöntemlerle çalışmak ve güvenle inşa etmek için güçlü BIM ve CAD iş akışlarını kullanın.
AEC Collection'ın güçlü BIM ve CAD yazılım setinin tasarımcılara, mühendislere ve yüklenicilere ihtiyaç duydukları araçları nasıl sağladığını keşfedin.
BIM, proje ekiplerinin AEC piyasasında daha iyi proje sonuçları sunmak üzere teknolojiyle bağlantı kurduğu bir süreç veya metodolojiyken Revit ise bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Revit'teki araçlar BIM'i desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar kullanıcıların bilgiyi içinde saklayan, yapılandırılmış ve akıllı bir model oluşturmasına olanak tanır.
Her iki süreç de bina ve altyapıların geometrik gösterimlerini sunsa da BIM süreci, 3B CAD modellemeden farklı olarak, gerçek dünyadan yapı bileşenlerinin özünde bulunan ilişkileri, meta verileri ve davranışları yansıtmak için geometrinin ötesine geçer. Bu veriler, BIM ekosisteminin teknolojisiyle birleştiğinde 3B modellemenin sunamayacağı düzeyde gelişmiş proje sonuçları sunar.
Hem CAD hem de BIM süreci bir AEC projesinin tasarım ve inşaat amacını çizili bir gösterimle yansıtmak ve iletmek için kullanılır ve paydaşların neyin nasıl yapılması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha fazlasını başarmak için kendi teknoloji yatırımlarından faydalanmasına olanak tanır. BIM süreci, birden fazla disiplinden elde edilen tüm tasarım ve inşaat belgelerini birleştirip ortak bir veri setinde haline getirerek bir AEC projesinin yaşam döngüsü boyunca bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini destekler. Bu verilere 2B ve 3B gösterimlerden tablolara kadar çeşitli gösterimler şeklinde erişilebildiğinden bilgiler, geleneksel CAD yaklaşımlarındaki farklı veri kaynaklarına kıyasla çok daha erişilebilir ve bağlantılı durumdadır.