BIM

Revit'te Üretken Tasarımlar Elde Edin - Artık AEC Collection ile birlikte sunulur. Daha fazla bilgi

BIM'İN AVANTAJLARI

BIM'İN AVANTAJLARI NELERDİR?

BIM'in avantajları, daha iyi çalışma biçimleri ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmak için tasarım ve mühendislikten inşaat ve işletime kadar tüm proje yaşam döngüsü boyunca ekipleri, iş akışlarını ve verileri bağlamak suretiyle sağlanır.

Sektörünüze yönelik BIM araçları

Resim BNIM tarafından sağlanmıştır

BU SAYFADA

BIM ne için kullanılır? | BIM süreci nedir? | BIM neden önemlidir?
BIM'de ekipler nasıl birlikte çalışır? | BIM'de Birlikte Çalışabilirlik Nedir?

BIM ne için kullanılır (video: 2:51 dk.)

BIM ne için kullanılır?

BIM, gerçek zamanlı iş birliği için açık bir bulut platformunda yönetilen ayrıntılı dijital gösterimler oluşturmak üzere birden fazla disiplinden alınan verileri birleştirir. BIM'i kullanmak size daha yüksek görünürlük, daha iyi karar alma kabiliyeti, daha sürdürülebilir seçenekler ve AEC projelerinde maliyet tasarrufu sağlar.

BIM süreci nedir?

BIM süreci yapı veya altyapı projesinin yaşam döngüsü boyunca kullanılabilecek akıllı verilerin oluşturulmasını destekler.

  • Yollar, su yolları, binalar ve diğer altyapıların yer aldığı 3B olarak görselleştirilmiş bir kentsel peyzaj planı.

    Planlayın

    Var olan inşa edilmiş ve doğal ortamların bağlamsal modellerini oluşturmak için gerçeklik yakalama ile gerçek dünya verilerini birleştirerek proje planlama sürecine bilgi sağlayın.

  • Yollar, su yolları, binalar ve diğer altyapıların yer aldığı, görselleştirilmiş bir kentsel peyzaj tasarımı.

    Tasarlayın

    Bu aşamada konsept tasarım, analiz, detaylandırma ve belgelendirme gerçekleştirilir. Planlama ve lojistik aşamalarına bilgi sağlamak için BIM verileri kullanılarak inşaat öncesi süreç başlatılır.

  • Yollar, su yolları, binalar ve diğer altyapıların yer aldığı, inşası devam eden 3B bir kentsel peyzaj tasarımı.

    İnşa Edin

    Bu aşamada, BIM spesifikasyonları kullanılarak üretim başlatılır. Optimum zamanlama ve verimlilik sağlamak için proje inşaat lojistiği iş yapılan taraflar ve yüklenicilerle paylaşılır.

  • Yollar, su yolları, binalar ve diğer altyapıların yer aldığı, tamamen işler durumda bir kentsel peyzaj tasarımı.

    İşletin

    BIM verileri, tamamlanmış varlıkların işletilmesi ve bakımında da kullanılır. BIM verileri, gelecekte uygun maliyetli yenileme veya verimli dekonstrüksiyon için de kullanılabilir.

BIM neden önemlidir?

Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak. Dünya genelinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü; sadece global talebi karşılamak için değil, aynı zamanda hem daha akıllı hem de daha esnek alanlar yaratmaya yardım etmek için daha akıllıca ve daha verimli tasarım ve inşaat yöntemlerine yönelmelidir.

BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha verimli çalışmalarına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletim ve bakım faaliyetlerine fayda sağlamak için bu süreç sırasında yarattıkları verileri yansıtmalarına da imkan tanır. Bu nedenle dünya genelinde BIM direktifleri artmaktadır.

BIM direktifi olan ülkeleri görün

BIM'de ekipler nasıl birlikte çalışır?

BIM, bir yandan proje yürütme aşamasına zeka ve verimlilik katarken bir yandan da daha iyi proje sonuçları için bulut ortamında tüm proje aşamalarında ekipleri, verileri ve iş akışlarını birbirine bağlayarak projelerin farklı sektörlerde sunulma biçiminde devrim yaratıyor.

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BIM'de Birlikte Çalışabilirlik Nedir?

BIM'de Birlikte Çalışabilirlik, AEC proje ekiplerinin tercih edilen yazılım araçlarından ve satıcılardan bağımsız olarak farklı disiplinler ve sektörlerle akıcı şekilde iletişim kurabilmesi ve çalışabilmesidir. Autodesk olarak kusursuz veri bağlantısıyla özdeşleşen açık ve birlikte çalışabilirliğe uygun bir AEC yazılım ekosistemini desteklemeye kararlıyız.

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Firmanızda BIM'i başarılı şekilde uygulama

BIM'e geçiş korkutucu bir görev gibi görünebilir. Bu videoda firmanızın etkili bir BIM vizyonu yaratmasına ve BIM'e geçiş sürecinizde değişikliği yönetmesine yardımcı olacak iki stratejiye göz atacağız.

BIM uygulamasına genel bakış (video: 3:24 dk.)

AEC Collection'daki BIM araçları

Yeni yöntemlerle çalışmak ve güvenle inşa etmek için güçlü BIM ve CAD iş akışlarını kullanın.

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SSS

BIM, proje ekiplerinin AEC piyasasında daha iyi proje sonuçları sunmak üzere teknolojiyle bağlantı kurduğu bir süreç veya metodolojiyken Revit ise bu süreci kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Revit'teki araçlar BIM'i desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar kullanıcıların bilgiyi içinde saklayan, yapılandırılmış ve akıllı bir model oluşturmasına olanak tanır.

Her iki süreç de bina ve altyapıların geometrik gösterimlerini sunsa da BIM süreci, 3B CAD modellemeden farklı olarak, gerçek dünyadan yapı bileşenlerinin özünde bulunan ilişkileri, meta verileri ve davranışları yansıtmak için geometrinin ötesine geçer. Bu veriler, BIM ekosisteminin teknolojisiyle birleştiğinde 3B modellemenin sunamayacağı düzeyde gelişmiş proje sonuçları sunar.

Hem CAD hem de BIM süreci bir AEC projesinin tasarım ve inşaat amacını çizili bir gösterimle yansıtmak ve iletmek için kullanılır ve paydaşların neyin nasıl yapılması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha fazlasını başarmak için kendi teknoloji yatırımlarından faydalanmasına olanak tanır. BIM süreci, birden fazla disiplinden elde edilen tüm tasarım ve inşaat belgelerini birleştirip ortak bir veri setinde haline getirerek bir AEC projesinin yaşam döngüsü boyunca bilgilerin oluşturulmasını ve yönetilmesini destekler. Bu verilere 2B ve 3B gösterimlerden tablolara kadar çeşitli gösterimler şeklinde erişilebildiğinden bilgiler, geleneksel CAD yaklaşımlarındaki farklı veri kaynaklarına kıyasla çok daha erişilebilir ve bağlantılı durumdadır.