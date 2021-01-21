Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak. Dünya genelinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü; sadece global talebi karşılamak için değil, aynı zamanda hem daha akıllı hem de daha esnek alanlar yaratmaya yardım etmek için daha akıllıca ve daha verimli tasarım ve inşaat yöntemlerine yönelmelidir.

BIM, tasarım ve inşaat ekiplerinin daha verimli çalışmalarına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletim ve bakım faaliyetlerine fayda sağlamak için bu süreç sırasında yarattıkları verileri yansıtmalarına da imkan tanır. Bu nedenle dünya genelinde BIM direktifleri artmaktadır.